Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, передає інформаційне агентство "Сіньхуа".

Дивіться також "Сипати смерть з неба": NYT дізналася про радикальний план Гегсета в Ірані

Що кажуть у Китаї про конфлікт на Близькому Сході?

Міністр зауважив, що конфлікт на Близькому Сході підриває безпеку регіону, завдає значної шкоди економіці та місцевому населенню.

Всі сторони повинні закликати залучені сторони якомога швидше натиснути кнопку "стоп" військових операцій, щоб запобігти подальшій ескалації,

– наголосив Ван І у розмові телефоном з главою МЗС Єгипту Абделем Абідіном 12 березня.

Водночас він зауважив, що Китай та Єгипет підтримують дипломатичне вирішення конфлікту.

Міністр Абідін також озвучив позицію Каїра. За його словами, Єгипет стурбований ситуацією на Близькому Сході й підтримує резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликає до стриманості.

Чому Китай виступає за врегулювання конфлікту на Близькому Сході?