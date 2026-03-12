Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, передає інформаційне агентство "Сіньхуа".
Дивіться також "Сипати смерть з неба": NYT дізналася про радикальний план Гегсета в Ірані
Що кажуть у Китаї про конфлікт на Близькому Сході?
Міністр зауважив, що конфлікт на Близькому Сході підриває безпеку регіону, завдає значної шкоди економіці та місцевому населенню.
Всі сторони повинні закликати залучені сторони якомога швидше натиснути кнопку "стоп" військових операцій, щоб запобігти подальшій ескалації,
– наголосив Ван І у розмові телефоном з главою МЗС Єгипту Абделем Абідіном 12 березня.
Водночас він зауважив, що Китай та Єгипет підтримують дипломатичне вирішення конфлікту.
Міністр Абідін також озвучив позицію Каїра. За його словами, Єгипет стурбований ситуацією на Близькому Сході й підтримує резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликає до стриманості.
Чому Китай виступає за врегулювання конфлікту на Близькому Сході?
У перший день проведення військової операції США та Ізраїлю проти Ірану Китай заявив, що вважає такі дії неприйнятними. Тоді він засудив атаку та ліквідацію Алі Хаменеї й ініціював екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Однак зараз – заяви Пекін звучать не як дипломатична риторика, а як чіткий заклик зупинити бойові дії.
Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов зауважив, що в разі повалення Штатами іранського режиму, Пекін зазнає потужного удару. Оскільки в такому разі США зможуть контролювати переважну більшість енергоресурсів у світі.
Відомо, що основна частина нафтового імпорту Китаю, а це понад 55%, припадає на країни Близького Сходу. Зокрема близько 13% з них постачає саме Іран.
Конфлікт у Близькому Сході напряму впливає на економічне становище Китаю – у країні зростають ціни й виникають проблеми з постачаннями.