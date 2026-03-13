Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу пояснив, що президент США сам загнав себе в пастку ще на початку кампанії. За його словами, проблема не лише в бойових діях, а й у словах, які Трамп уже встиг сказати і які тепер ускладнюють для нього будь-який вихід із конфлікту.

Трамп схибив ще на старті кампанії

На початку операції Дональд Трамп залишив собі надто мало варіантів для маневру. Він фактично заявив про перемогу ще до того, як стало зрозуміло, чим завершаться бойові дії і чи зможуть США швидко вийти з цього конфлікту. Додатково ситуацію ускладнили його слова про нове керівництво Ірану, яке нібито має з'явитися після війни.

Головна історія зараз у тому, що Трамп втратив можливість оголосити про кінець війни в будь-який момент, яка була в нього на самому початку,

– пояснив Богданов.

Він зазначив, що такими заявами Трамп підняв ставки настільки високо, що тепер звичайне згортання операції виглядатиме слабкістю.

До уваги! У США дедалі частіше звучить критика операції проти Ірану. Володимир Дубовик припустив, що Дональд Трамп може спробувати швидко оголосити про завершення кампанії та заявити про перемогу, щоб зменшити політичні ризики на тлі зростання цін на пальне та кількості поранених американських військових.

Проблема ще й у тому, що для будь-якої частини нинішньої іранської еліти подібна риторика є неприйнятною. Це ускладнює навіть теоретичний сценарій швидких домовленостей.

Він наговорив надто багато речей, які є неприйнятними для будь-якого іранського керівництва, навіть умовно опозиційного, якщо воно не буде відверто прозахідним,

– наголосив він.

У Вашингтоні, схоже, виходили з хибного уявлення, ніби зміна влади в Ірані автоматично відкриє шлях до зручного для США сценарію. Насправді навіть інша політична конфігурація в Тегерані не означатиме раптового розвороту на Захід. Саме тому Трамп сам звузив собі простір для політичного виходу з війни ще до того, як вона зайшла надто далеко.

США доведеться домовлятися з нинішньою іранською елітою

Швидке падіння іранського режиму, на яке могли розраховувати у Вашингтоні, не відбулося. Тому сценарій завершення конфлікту дедалі більше зводиться до переговорів із тими політичними силами, які вже контролюють владу в країні. Навіть у випадку змін у керівництві Ірану нова конфігурація влади все одно буде пов'язана з нинішньою політичною системою.

Зараз доведеться домовлятися або з правонаступниками цього режиму, або з умовно світською владою, але так чи інакше пов'язаною з тим режимом, який існував до початку війни,

– пояснив Богданов.

Саме тут для Трампа виникає ключова проблема. Після гучних заяв про перемогу і зміну влади в Ірані будь-які переговори виглядатимуть як відступ від власної риторики. До того ж ситуацію ускладнює військовий фактор: навіть якщо США оголосять про завершення операції, іранські силові структури можуть продовжувати атаки в регіоні.

Трамп сам себе загнав в таку пастку. Вийти з війни і просто оголосити, що вона закінчена, коли Корпус вартових ісламської революції й далі атакує танкери, неможливо,

– наголосив він.

Саме тому перед Білим домом постає складний вибір. США або повинні різко підвищувати рівень ескалації і намагатися повністю знищити військову інфраструктуру Ірану, або погоджуватися на переговорний процес. Обидва варіанти створюють серйозні політичні ризики для Трампа напередодні американських виборів.

Війна може вдарити по виборах у США

Додатковою проблемою для Білого дому стає економічний фактор. Бойові дії вже вплинули на світові ціни на нафту, а для американської політики це один із найчутливіших показників. Саме ціни на пальне традиційно сильно впливають на настрої виборців, особливо напередодні президентських перегонів.

Це вже серйозно вдарило по світових цінах на нафту. А для американської політики ціни на нафту – це дуже важливий фактор,

– пояснив Богданов.

Він наголосив, що через це будь-яке затягування конфлікту стає політично небезпечним для адміністрації Трампа. Водночас різке загострення ситуації також несе великі ризики для всього регіону. Зокрема, наземна операція проти Ірану могла б швидко розблокувати Ормузьку протоку, але наслідки такого кроку були б непередбачуваними.

Наземна операція могла б швидко розблокувати протоку, але це була б дуже важка війна, яка може мати наслідки, подібні до війни в Іраку,

– наголосив він.

За його словами, саме тому Трамп опинився у складній політичній ситуації. Швидкої перемоги, яка дозволила б безболісно завершити операцію, наразі не видно, але й затяжна війна може серйозно вдарити по рейтингах влади у США напередодні виборів.

