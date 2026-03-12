Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик в ефірі 24 Каналу заявив, що військова операція лише ускладнила ситуацію. За його словами, тепер Дональд Трамп може спробувати швидко оголосити перемогу і згорнути бойові дії, щоб уникнути подальшого падіння підтримки всередині США.

Трамп може спробувати швидко оголосити перемогу

Спочатку у Вашингтоні могли розраховувати на коротку військову кампанію проти Ірану. Ідея полягала в тому, щоб завдати кілька серій ударів по ключових об'єктах і після цього заявити про виконання цілей операції. Однак подальший розвиток подій показує, що ситуація виявилася значно складнішою, ніж очікували в Білому домі.

Найбільш вірогідний сценарій з точки зору Трампа зараз – шукати швидкого припинення війни, згортання операції і оголосити перемогу,

– пояснив Дубовик.

У самих Сполучених Штатах дедалі частіше звучать запитання щодо мети цієї кампанії. Частина політиків і виборців вважає, що пояснення Білого дому постійно змінюються, а сама операція виглядає недостатньо продуманою. Це лише посилює критику на адресу адміністрації.

Незрозуміле пояснення цілей операції, яке сьогодні одне, а завтра інше, теж не допомагає,

– зазначив він.

Окремим фактором невдоволення стає економічна ситуація. У США зростають ціни на пальне і товари, а для американських виборців це один із головних індикаторів оцінки влади. Саме тому швидке завершення операції може виглядати для Трампа найменш ризикованим політичним виходом.

До уваги! Аналітики припускають, що тривале зростання цін на нафту через конфлікт навколо Ірану може посилити фінансові можливості Росії. Енергетичний стратег Томас О'Доннелл зазначив, що у разі затягування війни або перекриття Ормузької протоки ринок відреагує подорожчанням, що може бути вигідно Росії та її союзникам.

Операція виявилася непродуманою

Військова кампанія США проти Ірану створила нові ризики для всього регіону. Під загрозою опинилися насамперед союзники Вашингтона в Перській затоці, які фактично стали мішенню для ударів у відповідь. Частина цих країн не може повністю захистити свою інфраструктуру навіть за наявності американської військової підтримки.

Під ударом опинилися американські союзники в регіоні Перської затоки, які фактично стали заручниками цієї ситуації,

– зазначив Дубовик.

Він звернув увагу, що операція вже має наслідки і для самих Сполучених Штатів. Йдеться не лише про політичний тиск усередині країни, а й про втрати серед американських військових. За словами експерта, кількість поранених уже значно перевищує кількість загиблих.

Поранених американських військових уже близько 140 – 150 людей,

– наголосив він.

Крім того, ситуацію ускладнює блокування Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Навіть після ударів США по іранських військово-морських силах перспектив швидкого розблокування поки не видно. Це ще більше підвищує ставки у конфлікті і робить його наслідки відчутними далеко за межами регіону.

Іран може спробувати диктувати умови

Якщо США справді почнуть згортати військову операцію, ситуація може розвернутися на користь Ірану. Попри удари по інфраструктурі та загибель частини керівництва, режим у Тегерані зберігся і не втратив ключових військових можливостей. Це дає йому простір для політичного маневру після завершення активної фази бойових дій.

Іран може сказати: ви почали цю війну, а тепер виходите. Тоді спочатку давайте репарації за те, що ви розбомбили, і гарантії безпеки,

– пояснив Дубовик.

Він звернув увагу, що значна частина іранського арсеналу досі не була використана. За його словами, у країни залишаються ракети, пускові установки та великі запаси безпілотників, які можуть застосовуватися і надалі.

Трамп зробив ситуацію набагато гіршою, ніж вона була до цієї військової операції,

– наголосив експерт.

У такій ситуації Іран може спробувати використати сам факт виживання режиму як політичний аргумент. Тегеран здатен висунути нові вимоги і тиснути на США та їхніх союзників. Це створює ризик, що конфлікт не завершиться швидко, а лише перейде у нову фазу протистояння.

Що відомо про нові загрози навколо Ірану?