Об этом американский лидер написал в Truth Social, передает Sky News.

Трамп анонсировал новые удары по Ирану: что известно?

В своей заметке Трамп в очередной раз заявил, что Штаты успешно уничтожают иранский режим в военном и экономическом аспектах. В то же время он раскритиковал медиа "Failing New York Times" за их материалы о якобы поражении США в войне на Ближнем Востоке.

Американский лидер похвастался, что американская армия полностью разбила военно-морские и воздушные силы врага. По его словам, иранские ракеты и беспилотники продолжают уничтожаться, а "их лидеры стерты с лица земли".

В то же время Трамп анонсировал новый мощный удар по руководству Ирана.

У нас есть непревзойденная огневая мощь, неограниченные боеприпасы и куча времени. Посмотрите, что произойдет с этими безумными отбросами сегодня,

– добавил президент.

В соцсети он в очередной раз повторил свое мнение, что Иран уже 47 лет наносит вред мирному населению в мире и подчеркнул, что он, как 47-й президент США считает честью ликвидировать иранский режим.

