Об этом американский лидер написал в Truth Social, передает Sky News.
Трамп анонсировал новые удары по Ирану: что известно?
В своей заметке Трамп в очередной раз заявил, что Штаты успешно уничтожают иранский режим в военном и экономическом аспектах. В то же время он раскритиковал медиа "Failing New York Times" за их материалы о якобы поражении США в войне на Ближнем Востоке.
Американский лидер похвастался, что американская армия полностью разбила военно-морские и воздушные силы врага. По его словам, иранские ракеты и беспилотники продолжают уничтожаться, а "их лидеры стерты с лица земли".
В то же время Трамп анонсировал новый мощный удар по руководству Ирана.
У нас есть непревзойденная огневая мощь, неограниченные боеприпасы и куча времени. Посмотрите, что произойдет с этими безумными отбросами сегодня,
– добавил президент.
В соцсети он в очередной раз повторил свое мнение, что Иран уже 47 лет наносит вред мирному населению в мире и подчеркнул, что он, как 47-й президент США считает честью ликвидировать иранский режим.
Моджтаба Хаменеи сделал первые должности после избрания на должность: что известно?
12 марта новый верховный лидер Ирана, Моджтаба Хаменеи заявил о "дружбе" с соседними странами, мол, иранские военные атакуют только американские базы. В то же время аятолла воздержался от объяснения атак по гражданским объектам стран Ближнего Востока.
Кроме того, сын покойного Али Хаменеи сообщил, что Ормузский залив будет продолжать быть инструментом давления на государства, которые атакуют Иран.
Также новых верховный лидер отметил, что Иран стремится получить "компенсацию" от Израиля и США, а если этого не произойдет, "мы уничтожим их собственность, так же как они уничтожили нашу".