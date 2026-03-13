Об этом американский лидер написал в Truth Social, передает Sky News.

Трамп анонсировал новые удары по Ирану: что известно?

В своей заметке Трамп в очередной раз заявил, что Штаты успешно уничтожают иранский режим в военном и экономическом аспектах. В то же время он раскритиковал медиа "Failing New York Times" за их материалы о якобы поражении США в войне на Ближнем Востоке.

Американский лидер похвастался, что американская армия полностью разбила военно-морские и воздушные силы врага. По его словам, иранские ракеты и беспилотники продолжают уничтожаться, а "их лидеры стерты с лица земли".

В то же время Трамп анонсировал новый мощный удар по руководству Ирана.

У нас есть непревзойденная огневая мощь, неограниченные боеприпасы и куча времени. Посмотрите, что произойдет с этими безумными отбросами сегодня,
– добавил президент.

В соцсети он в очередной раз повторил свое мнение, что Иран уже 47 лет наносит вред мирному населению в мире и подчеркнул, что он, как 47-й президент США считает честью ликвидировать иранский режим.

Моджтаба Хаменеи сделал первые должности после избрания на должность: что известно?

  • 12 марта новый верховный лидер Ирана, Моджтаба Хаменеи заявил о "дружбе" с соседними странами, мол, иранские военные атакуют только американские базы. В то же время аятолла воздержался от объяснения атак по гражданским объектам стран Ближнего Востока.

  • Кроме того, сын покойного Али Хаменеи сообщил, что Ормузский залив будет продолжать быть инструментом давления на государства, которые атакуют Иран.

  • Также новых верховный лидер отметил, что Иран стремится получить "компенсацию" от Израиля и США, а если этого не произойдет, "мы уничтожим их собственность, так же как они уничтожили нашу".