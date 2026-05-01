Представители оборонной сферы пытались понять, намерение Трампа серьезное, или он просто угрожает. Об этом пишет Politico.

Смотрите также Именно поэтому война продолжается: Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена за помощь Украине

Как Пентагон реагировал на заявление Трампа по Германии?

По словам трех должностных лиц оборонного ведомства, речь идет о потенциальном выводе сотен или даже тысяч военных из Германии.

Как отметил помощник одного из конгрессменов, Пентагон "не ожидал этого и не планировал никакого сокращения". В то же время он добавил, что к словам президента стоит относиться серьезно, вспомнив его аналогичные угрозы в 2020 году, когда Трамп приказал вывести 12 тысяч военных из Германии. Тогда это решение так и не было реализовано.

Эксперты предупреждают, что сокращение американского присутствия в Германии может ослабить сдерживание России, которая, по оценкам европейских чиновников, может представлять угрозу НАТО в будущие годы.

В Германии размещено 35 – 40 тысяч американских военных, а также ключевые базы США – в частности командование в Европе и Африке и крупнейший американский военный госпиталь за пределами США.

Аналитики отмечают, что быстрое перемещение войск было бы дорогим и сложным. Нужны новые базы, инфраструктура и жилье, которого в США или Восточной Европе пока недостаточно.

Как передает CNN, Трамп заявил, что также рассматривает сокращение численности американских войск в Испании и Италии. Он напомнил, что эти страны не поддержали операцию США в Иране.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Италии находилось 12 662 американских военнослужащих, а в Испании – 3 814.

В Пентагоне тем временем говорят, что "готовы выполнить любые приказы президента", но не комментируют политические заявления.

Почему Трамп угрожает Германии?

Во время второго президентского срока Трамп активнее критикует Европу. Он угрожал выйти из НАТО, говорил о возможном захвате Гренландии и обвинял союзников в недостаточной поддержке США в их операции против Ирана.

Заявление о сокращении войск в Германии появилось вскоре после того, как канцлер Фридрих Мерц сказал, что США "унижают" себя за столом переговоров с Ираном.

Трамп в ответ раскритиковал Мерца и призвал его больше сосредоточиться на войне России против Украины и проблемах Европы.

Угрозы Трампа также прозвучали после телефонного разговора с Владимиром Путиным – который давно стремится к сокращению присутствия НАТО в Европе – и во время визита руководителя обороны Германии в Вашингтон.

В Германии заявили, что удивлены такими заявлениями, ведь переговоры с американскими военными проходили конструктивно. В то же время в Берлине подчеркнули, что готовы взять на себя больше ответственности за оборону Европы.