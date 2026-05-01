Представники оборонної сфери намагалися зрозуміти, чи намір Трампа серйозний, чи він просто погрожує. Про це пише Politico.

Дивіться також Саме тому війна триває: Трамп вкотре розкритикував Байдена за допомогу Україні

Як Пентагон реагував на заяву Трампа щодо Німеччини?

За словами трьох посадовців оборонного відомства, йдеться про потенційне виведення сотень або навіть тисяч військових із Німеччини.

Як зазначив помічник одного з конгресменів, Пентагон "не очікував цього і не планував жодного скорочення". Водночас він додав, що до слів президента варто ставитися серйозно, згадавши його аналогічні погрози у 2020 році, коли Трамп наказав вивести 12 тисяч військових із Німеччини. Тоді це рішення так і не було реалізоване.

Експерти попереджають, що скорочення американської присутності в Німеччині може послабити стримування Росії, яка, за оцінками європейських чиновників, може становити загрозу НАТО в майбутні роки.

У Німеччині розміщено 35 – 40 тисяч американських військових, а також ключові бази США – зокрема командування в Європі та Африці і найбільший американський військовий шпиталь за межами США.

Аналітики зазначають, що швидке переміщення військ було б дорогим і складним. Потрібні нові бази, інфраструктура та житло, якого в США або Східній Європі наразі недостатньо.

Як передає CNN, Трамп заявив, що також розглядає скорочення чисельності американських військ в Іспанії та Італії. Він нагадав, що ці країни не підтримали операцію США в Ірані.

Станом на 31 грудня 2025 року в Італії перебувало 12 662 американських військовослужбовців, а в Іспанії – 3 814.

У Пентагоні тим часом кажуть, що "готові виконати будь-які накази президента", але не коментують політичні заяви.

Чому Трамп погрожує Німеччині?

Під час другого президентського терміну Трамп активніше критикує Європу. Він погрожував вийти з НАТО, говорив про можливе захоплення Гренландії та звинувачував союзників у недостатній підтримці США в їхній операції проти Ірану.

Заява про скорочення військ у Німеччині з'явилася невдовзі після того, як канцлер Фрідріх Мерц сказав, що США "принижують" себе за столом переговорів з Іраном.

Трамп у відповідь розкритикував Мерца і закликав його більше зосередитися на війні Росії проти України та проблемах Європи.

Погрози Трампа також пролунали після телефонної розмови з Володимиром Путіним – який давно прагне скорочення присутності НАТО в Європі – та під час візиту керівника оборони Німеччини до Вашингтона.

У Німеччині заявили, що здивовані такими заявами, адже переговори з американськими військовими проходили конструктивно. Водночас у Берліні підкреслили, що готові взяти на себе більше відповідальності за оборону Європи.