Про це американський лідер написав у Truth Social, передає Sky News.

Трамп анонсував нові удари по Ірану: що відомо?

У своєму дописі Трамп вчергове заявив, що Штати успішно знищують іранський режим у військовому та економічному аспектах. Водночас він розкритикував медіа "Failing New York Times" за їхні матеріали про нібито поразку США у війні на Близькому Сході.

Американський лідер похизувався, що американська армія вщент розтрощила військово-морські та повітряні сили ворога. За його словами, іранські ракети та безпілотники продовжують знищуватись, а "їхні лідери стерті з лиця землі".

Водночас Трамп анонсував новий потужний удар по керівництву Ірану.

У нас є неперевершена вогнева міць, необмежені боєприпаси та купа часу. Подивіться, що станеться з цими божевільними покидьками сьогодні,

– додав президент.

У соцмережі він вчергове повторив свою думку, що Іран вже 47 років завдає шкоди мирному населенню у світі й підкреслив, що він, як 47-й президент США вважає за честь ліквідувати іранський режим.

