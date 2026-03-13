Про це американський лідер написав у Truth Social, передає Sky News.
Трамп анонсував нові удари по Ірану: що відомо?
У своєму дописі Трамп вчергове заявив, що Штати успішно знищують іранський режим у військовому та економічному аспектах. Водночас він розкритикував медіа "Failing New York Times" за їхні матеріали про нібито поразку США у війні на Близькому Сході.
Американський лідер похизувався, що американська армія вщент розтрощила військово-морські та повітряні сили ворога. За його словами, іранські ракети та безпілотники продовжують знищуватись, а "їхні лідери стерті з лиця землі".
Водночас Трамп анонсував новий потужний удар по керівництву Ірану.
У нас є неперевершена вогнева міць, необмежені боєприпаси та купа часу. Подивіться, що станеться з цими божевільними покидьками сьогодні,
– додав президент.
У соцмережі він вчергове повторив свою думку, що Іран вже 47 років завдає шкоди мирному населенню у світі й підкреслив, що він, як 47-й президент США вважає за честь ліквідувати іранський режим.
Моджтаба Хаменеї зробив перші посади після обрання на посаду: що відомо?
12 березня новий верховний лідер Ірану, Моджтаба Хаменеї заявив про "дружбу" із сусідніми країнами, мовляв, іранські військові атакують лише американські бази. Водночас аятола утримався від пояснення атак по цивільних об'єктах країн Близького Сходу.
Крім того, син покійного Алі Хаменеї повідомив, що Ормузька затока продовжуватиме бути інструментом тиску на держави, які атакують Іран.
Також нових верховний лідер зауважив, що Іран прагне отримати "компенсацію" від Ізраїлю та США, а якщо цього не відбудеться, "ми знищимо їхню власність, так само як вони знищили нашу".