Интеграция систем управления класса Command&Control и агентов ИИ – уже не вопрос будущего, а насущная необходимость настоящего, подчеркнул генерал. По словам Андрея Лебеденко, соответствующие проекты в украинской армии уже запущены, передает 24 Канал.

Как искусственный интеллект изменит принятие решений на всех уровнях командования ВСУ?

ВСУ начали активную работу с системами управления Command&Control. Штабы разного уровня должны быть интегрированы в эти современные процессы управления – как людьми, так и оружием, ведь Украина нуждается в этих изменениях уже сейчас, отметил Лебеденко.

Сегодня у нас уже есть запущенные проекты. На примере любого штаба – от батальона до корпуса и выше - можно увидеть: как все занимаются планированием и обработкой больших массивов данных. Это и оценка противника, и собственных сил, их численности, обученности, обеспечения, вооружения. Сейчас это все делают люди,

– заявил бригадный генерал.

Все эти процессы за считанные секунды будет обрабатывать искусственный интеллект, предоставляя почти мгновенный результат.

Это анализ данных глубиной на месяцы и годы. Мы больше не тратим часы или дни - только минуты, получая собственный качественный, верифицированный концентрат информации, который может смоделировать будущий бой и сценарии его развития,

– пояснил Лебеденко.

Генерал отметил, что интеграция современных систем управления и агентов ИИ – это не перспектива будущего, а насущная необходимость уже сегодня и работа по этому направлению уже ведется. Речь идет о кардинальном повышении скорости принятия решений, точности планирования и эффективности управления войсками на всех уровнях. Они должны работать не только по отдельному запросу, а в режиме реального времени оперативно анализировать ситуацию на поле боя и предоставлять предложения руководителям по принятию решений.

Как активизируется использование ИИ в бою?

К использованию искусственного интеллекта в армии ведет и новая стратегия Минобороны, которую воплощает Михаил Федоров.