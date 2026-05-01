Киевский офис НАТО, штаб-квартира Альянса в Брюсселе и Украинский совет оборонной промышленности собрались в одной комнате, чтобы обсудить то, что обычно остается за закрытыми дверями: как на самом деле работает сотрудничество между НАТО и украинской оборонной промышленностью, что такое UNITE – Brave NATO, где деньги, где бюрократия и где настоящий прогресс. Мероприятие в рамках третьего потока акселерационной программы было организовано в Киеве акселератором для оборонных стартапов Defence Builder.

Разговор был не только о намерениях, но и о механизмах реализации и роли Украины в обороне Европы.

"Цель этого воркшопа – понять, какие конкретные метрики нужно закладывать на раннем этапе построения оборонной компании, чтобы впоследствии получить сертификацию НАТО AQAP. Этот воркшоп является частью акселерационной программы Defence Builder. Мы включили этот модуль, потому что считаем: частный сектор несет ответственность за подготовку следующего поколения компаний в сфере оборонных технологий – в частности относительно того, какие метрики и подходы должны быть заложены с самого начала", – прокомментировала 24 Каналу Лине Риндвиг, генеральный директор акселератора Defence Builder.

Мы были приглашены на мероприятие и собрали разные взгляды на одну проблему: как сделать так, чтобы технологии, люди и стандарты по обе стороны условной границы между НАТО и Украиной наконец заговорили на одном языке.

От 1 до 50 миллиардов за 4 года: что украинская оборонка знает о стандартах НАТО лучше самих натовцев?

Мирослав Попович – украинец, который вырос в США, отслужил в американской армии в Афганистане в 2013 году, а в 2022-м вернулся в Украину и пошел в армию. Провел почти 300 боевых миссий как пилот и оператор дронов. Сегодня он – Senior International Relations Manager Украинского совета оружейников (UCDI), объединяющего более 350 частных оборонных производителей.



Мирослав Попович

Цифры, которые озвучил Попович, впечатляют. До полномасштабного вторжения частные оборонные компании Украины можно было пересчитать на пальцах одной руки, а объем отрасли составлял около миллиарда долларов. Сейчас – это более тысячи производителей, от крупных до малых, более 30 сертифицированных частных школ операторов БПЛА и прогнозируемый объем производства на этот год – 50 миллиардов. Полмиллиона человек непосредственно заняты в отрасли.

Достичь чего-то подобного за 4 года, тем более во время активной войны, это, я считаю, невероятно. К тому же 70% всех целей, уничтоженных и пораженных на поле боя, – 70% – уничтожено с помощью FPV-дронов стоимостью около тысячи долларов,

– говорит Мирослав Попович.

Обратите внимание! По данным Украинского совета оружейников, более половины оружия, используемого Силами обороны, сделано в Украине.

Он привел свежий пример того, как должно выглядеть сотрудничество между Украиной и Европой. Это совместное предприятие между Tencore, производящей НРК, и французской Shark Industries.

Shark делает дрон-"арт-объект" за 250 000 долларов, рассчитанный на 8 – 12 лет службы, говорит Попович.

Tencore – дрон за 30 000 долларов с принципиально другой логикой.

Речь идет не о долговечности, а об удешевлении. Обе компании отложили в сторону разные подходы и идут к новому совместному продукту.



Лине Риндвиг, CEO Defence Builder

Вот так мы можем делиться технологиями, делиться опытом. У нас замечательные инженеры с боевым опытом. У вас замечательные инженеры – возможно, с меньшим опытом, но со свежими идеями. Если мы объединимся, нас не остановить,

– говорит Мирослав Попович.

Мирослав говорит о переходе к стандартам НАТО, имея опыт, ведь он сам прошел войско дважды – американское и украинское. И его позиция подтверждает, что стандарты НАТО, даже в нынешнем несовершенном виде, эффективнее советской модели ведения боевых действий. Попович объясняет это на конкретных вещах.

Полевая медицина. То, что Мирослав видел в Афганистане с американской армией – IFAK, протоколы тактической медицины, жгуты – он нашел в Украине в первые дни вторжения почти в том же виде. Унифицированный подход позволил быстро обучать людей прямо в поле, без стационарных центров подготовки.

То, что Мирослав видел в Афганистане с американской армией – IFAK, протоколы тактической медицины, жгуты – он нашел в Украине в первые дни вторжения почти в том же виде. Унифицированный подход позволил быстро обучать людей прямо в поле, без стационарных центров подготовки. Маркировка грузов. Звучит скучно, но Попович специально на этом останавливается. Когда из Европы в Украину поступает техника по стандартам НАТО, правильная маркировка – это разница между тем, доедет ли груз вовремя.

Да, все эти стандарты, все эти маркировки, все эти совместимые калибры, даже боевая медицина – это "несексуально". Но именно это выиграет вам войну. Поверьте. Это все о коммуникации. 32 страны могут быть крутыми – каждая в отдельности. Но если они не могут коммуницировать между собой и воюют с таким врагом, как Россия или Китай, – это большая проблема,

– добавляет Мирослав Попович.

Но самым важным он считает не медицину и не маркировку, а горизонтальное командование. Он объясняет на собственном опыте.

Советская – и до сих пор российская – модель: видишь цель, докладываешь наверх, информация идет через несколько звеньев, решение спускается обратно вниз. Цель тем временем пошла.

Украинская модель, выстроившаяся во время войны, такова: ты видишь артиллерийскую пушку – не докладываешь наверх, а горизонтально через Delta находишь ближайшую доступную дроновую или артиллерийскую команду и передаешь живой стрим с координатами.

Мне даже не надо знать этих людей лично. Я просто вижу в системе: вот артиллерийская пушка – кто доступен в зоне? Кто-то откликается. Я говорю: есть срочная цель, вы готовы? Даю живой стрим и координаты. Они выполняют. Без вертикали. Потому что если я отправляю цель наверх по цепи – пока приказ спустится, цели уже не будет. Цели обычно не любят, когда их уничтожают,

– объясняет Попович.

Отдельно он остановился на системах, обеспечивающих эту логику в материальном измерении. NATO codification system – 13–значный код на каждый винтик, чип, боеприпас, дрон, камеру. Звучит бюрократически, но работает как общий язык.

DODGE – система цифровых закупок, где батальоны и даже взводы могут заказывать необходимое напрямую у производителя, без цепи посредников, с техническим сопровождением.

И принцип AM1: государственные контракты – только тем, чья эффективность подтверждена боевыми отчетами, а не красивыми презентациями со стрельбища.

Мирослав рассказал и об обратной стороне этого принципа. Одна компания производила дроны-бомбардировщики, которыми три команды, включая его собственную, эффективно работали в Херсонской области во время освобождения. Результаты пошли вверх, компания получила большой государственный контракт. За год эффективность упала – компания не успела за развитием противодействия со стороны врага, и практически прекратила существование.

Да, вы частная компания и хотите зарабатывать. Но сегодня, в условиях войны, ваша эффективность – это и есть ваш бизнес. Это не Apple против Samsung. Это немного серьезнее,

– сравнивает Попович

Стандарты НАТО нуждаются в совершенствовании, но ядро правильное, говорит Попович. Украина, по его словам, – лаборатория современной войны, где под давлением рождаются новые решения, и он рассчитывает, что это партнерство двустороннее. Ведь Украина учится у НАТО, НАТО – у Украины, и в будущем – уже как член альянса – Украина будет помогать улучшать те самые стандарты, которые сейчас спасают ей жизнь.

Как НАТО финансирует совместные разработки с Украиной и кто может подать заявку?

Оборонные советники НАТО из Киева и представители штаб-квартиры НАТО на мероприятии представили программу Unite Brave NATO – совместный инновационный конкурс между компаниями из стран-членов НАТО и Украины с бюджетом 50 миллионов евро на 2026 год.

Уильям Тонкинс, советник по вопросам совместного обеспечения представительства НАТО в Украине, объяснил, что комплексный пакет помощи (Comprehensive Assistance Package, CAP) – это общая рамочная структура, в рамках которой НАТО оказывает практическую поддержку Украине. Она охватывает два основных направления:

срочную нелетальную военную помощь на основе запросов Украины,

и долгосрочные проекты по развитию потенциала, направленные на поддержку реформ в секторе обороны и безопасности и послевоенное восстановление.



Тейлор, Тонкинс, Шримптон (слева направо)

Программа Unite Brave NATO является одним из долгосрочных проектов CAP, запущенных осенью 2025 года.

12 оборонных советников представительства НАТО в Украине работают на основе Дорожной карты интероперабельности – документа, охватывающего 74 сферы сотрудничества между НАТО и Украиной.

Стив Тейлор, советник по сухопутному домену Представительства НАТО в Украине, провел 30 лет в Британской армии. Вместе со своим эстонским коллегой он сосредотачивается на сухопутных силах. И, по его словам, смотрит не только на то, что происходит в бою сегодня, но и на средне- и долгосрочную перспективу перехода к большей интероперабельности.

Три приоритетных направления для сухопутного домена – это командование и управление, включая связь; противовоздушная оборона, включая противодействие БПЛА; и ISTAR: разведка, наблюдение, целеуказание и рекогносцировка. Это то, что касается цепочки поражения, – от сенсора до стрелка. Именно это происходит сейчас на линии соприкосновения,

– говорит Стив Тейлор.

Он также отметил, что Альянс не только помогает в этом процессе. "Мы в НАТО сейчас усваиваем немало уроков от Украины", – добавил он.

Эдвард Шримптон, руководитель по инновациям, который работает над Unite – Brave NATO в отделе оборонной промышленности, инноваций и вооружений штаб-квартиры НАТО, начал с документа, предшествовавшего программе: дорожной карты инновационного сотрудничества НАТО – Украина.

Она была одобрена в 2024 году вместе с президентом Владимиром Зеленским на Саммите НАТО в Вашингтоне. Дорожная карта предусматривала проведение двух инновационных мероприятий в год, в частности серию Форумов оборонных инноваторов НАТО–Украина: первый состоялся в Кракове в 2024 году, следующий – в Вильнюсе 1-2 июня 2026 года, регистрация уже открыта.

Но главный практический урок по реализации дорожной карты оказался простым.

Если нет финансирования для запуска программ и поддержки деятельности – очень трудно тронуться с места. Поэтому мы решили запустить Unite Brave NATO,

– говорит Шримптон.

Важно! Механика программы такова: компания из страны-члена НАТО и компания из Украины подают совместную заявку, разрабатывают совместное решение и несут общую ответственность за результат. Принцип равенства заложен в саму архитектуру программы – финансирование, предложения, каждый элемент.

Идея в том, что все равное с самого начала – 50/50, НАТО и Украина. Мы сосредоточены на решениях уровня TRL7 и выше – на компаниях, которым нужен последний шаг для масштабирования и готовности к развертыванию, – объясняет Шримптон

Тестирование также является частью программы, ведь проверка решения – обязательный результат проекта.

Первый конкурс уже объявлен – противодействие БПЛА и противовоздушная оборона, с шестью конкретными формулировками проблем: высотные планеры, системы активной защиты транспортных средств, системы контрудара и другие. Веб-портал с полной информацией уже работает. Чтобы получить доступ к полным материалам, компания должна пройти верификацию: компании из стран НАТО – через свою национальную делегацию в Альянсе, украинские компании – через украинскую сторону. На портале также есть сервис поиска партнеров – для тех, кто имеет технологию, но нуждается в контрагенте для подачи совместной заявки.

Конкурс управляется агентством НАТО по коммуникациям и информации (NCIA) вместе с Brave1. Прием заявок еще не открыт – несколько финальных соглашений до сих пор находятся на стадии согласования. Результаты – объявления финалистов и заключения контрактов – ожидаются до конца 2026 года. Будущие конкурсы, по словам Шримптона, будут согласовываться с кластером оборонных технологий Brave1 на основе текущих потребностей в возможностях и могут охватывать другие тематические направления.

Логичный вопрос – есть ли у НАТО инициативы, которые помогают украинским и европейским компаниям быстрее проходить сертификацию Альянса?

Последние четыре года однозначно показали НАТО, что пробелы существуют везде. Думаю, Альянс и так это знал. Но когда имеешь дело с 32 странами, каждая из которых имеет собственную оборонную промышленность, производящую способности, которые должны работать вместе, – стандарты и процессы обеспечения качества становятся критически важными,

– объяснил Уильям Тонкинс.

Отдельная дискуссия развернулась вокруг понятия "нелетальный" – ключевого условия фонда CAP. Как НАТО определяет этот термин, особенно учитывая то, что ЕС недавно расширил собственное определение, фактически исключив только боеприпасы и взрывчатку?

Это очень интересный вопрос, потому что дискуссия никогда на самом деле не прекращается. И хорошо, что мне лично не приходится его определять. Каждый раз, когда мы получаем предложение, оно должно быть авторизовано через министерство обороны – то есть запрос поступает от Украины. А потом мы обсуждаем, соответствует ли оно требованию нелетальности. Возьмем боеприпасы: является ли тестирование боеприпасов на безопасность нелетальным? Видимо, да. Но это не моя зона,

– говорит Тонкинс.

Также встал вопрос о системах противодействия малобюджетным дронам – в частности, имеет ли НАТО механизмы, полезные для украинских и европейских производителей сенсоров и турелей. Тонкинс отметил, что двусторонние переговоры между министерством обороны Украины и отдельными странами-членами продолжаются, но это не является координацией со стороны НАТО в прямом смысле, и детали ему неизвестны. Шримптон добавил практическое замечание – формулировки проблем первого конкурса уже доступны на портале, и некоторые из них могут совпадать с тем, над чем компании уже работают.

Сказанное на мероприятии Defence Builder можно свести к одному: сотрудничество между НАТО и украинской оборонной промышленностью выходит за пределы деклараций и приобретает конкретную институциональную форму – с деньгами, порталами, конкурсами и дедлайнами. UNITE – Brave NATO с бюджетом в 50 миллионов евро, сервисом поиска партнеров – это инструменты, которые уже работают или вот-вот заработают. Вопрос больше не в том, существует ли возможность, а в том, есть ли воля и способность ею воспользоваться.