Еще год назад дрон-ждун был относительно предсказуемой угрозой – он сидел в засаде на радиоканале, и опытный экипаж с РЭБом имел хотя бы теоретический шанс его обнаружить. В 2026 году эта логика больше не работает. Переход на оптоволоконное управление сделал целый класс дронов практически невидимым для стандартных средств радиоэлектронной борьбы. Это превратилось в ежедневную реальность на всех основных логистических маршрутах.

Проблема не только в технологии, но и в масштабе применения. По данным батальона беспилотных систем 30-й ОМБр, с начала 2026 года ждуны выставляются фактически круглосуточно – и на трассах, и в полях. Их главная цель – не уничтожить отдельный автомобиль, а системно задушить снабжение: ударить по логистике, истощить личный состав, отрезать передний край от тыла. Для этого уже приходится выделять отдельные экипажи дронов исключительно на поиск и уничтожение ждунов.

Как работает эта угроза, почему РЭБ больше не является универсальным ответом и что украинская сторона противопоставляет новому поколению дронов – 24 Канал проанализировал вместе с авиационным экспертом Анатолием Храпчинским, соучредителем Contra-Drone Тимофеем Юрковым и военными.

Как дроны-ждуны изменились в 2026 году – и почему РЭБ больше не спасает?

Угроза от дронов-ждунов существенно возросла после того, как появилась возможность управлять ими через оптоволоконную связь, объясняет 24 Каналу Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия. В отличие от радиоканала, оптоволокно не ограничивает дрон радиогоризонтом – и именно это открыло новые возможности для их массового применения на линии соприкосновения.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Использование радиоканала не позволяет опускаться ниже радиогоризонта. А здесь мы используем непосредственно возможность качественной связи на оптоволоконном канале. Они начали распространяться именно за счет появления этой технологии.

Сейчас украинские военные прибегают к визуальному выявлению ждунов – в частности, разведывательные дроны патрулируют основные логистические пути. Однако Храпчинский предупреждает, что противник уже работает над следующей итерацией: изменением внешнего вида дронов под природные объекты.

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Скорее всего, следующая итерация – это изменение внешнего вида. Когда на выставке в Польше презентовали дрон-утку, все посмеялись – но надо понимать, что это один из элементов маскировки. Они будут пытаться сделать их похожими на природные элементы.

Переход на оптоволокно фактически нивелирует средства радиоэлектронной борьбы: ни РЭБ, ни РЭР не способны обнаружить такой дрон, поскольку он не излучает радиосигнала. Как только противник задействует радиоканал – пилоты себя демаскируют и должны находиться рядом. Но пока дрон на волокне, стандартные сенсоры бессильны.

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Наши все сенсоры, "чуйки" – они абсолютно не видят этого. Не существует такого, что можно поставить на машину средство РЭБ, и оно тебя спасет от этого. Если РЭБ видит угрозу – он реагирует, но здесь распределенный процесс противодействия, и только кинетические средства могут надежно защитить технику.

К теме Война РЭБ против дронов: как родилась новая индустрия, защищающая украинские города от атак "Шахедов"

Важно различать два типа ждунов, отмечает эксперт:

Первый – наземный, стоящий вдоль логистических маршрутов и ждущий цель.

Второй – дрон-матка, которая курсирует в небе и в нужный момент отпускает ударный дрон на радиоканале. Против наземных ждунов самым эффективным является кинетическое уничтожение; против маток – более сложный комплекс средств.

Эта технология дорогая, потому что используется классическая система радиолокации, которая позволит обнаруживать любые воздушные объекты или попытки атаки. Но это единственный путь, который может защитить технику от таких поражений. Нас вновь возвращают в направление разработки кинетических средств защиты тяжелой техники,

– говорит Храпчинский.

Параллельно в Украине уже разрабатывают собственные дроны-матки. В связке с FPV-дроном такая система способна работать на расстоянии более 150 километров – и, по словам Храпчинского, это принципиально меняет логику применения.

"Ждуны" из дронов-маток: насколько велика угроза и как с ней бороться?

Дроны-матки, которые кружат над территорией и сбрасывают ударные FPV-дроны, – не слишком большая угроза, считает Тимофей Юрков, соучредитель компании-производителя средств защиты для военных Contra-Drone. По своей сути матка – это большой аппарат самолетного типа или квадрокоптер, выполняющий роль ретранслятора между наземной станцией и ударным дроном.

Тимофей Юрков Сооснователь Contra-Drone Фактически, это большой аппарат, который является ретранслятором с наземной станцией. Его суть в том, что он доносит БпЛА уже на нашу подконтрольную территорию – и когда видит цель, реакция очень быстрая. Буквально минута-полторы от момента обнаружения до удара.

Главное преимущество такой схемы – дрон не преодолевает весь путь через линию соприкосновения, а уже находится в зоне реагирования. В то же время Юрков отмечает, что РЭБ подавляет матки так же, как и любой другой дрон на радиоканале.

Читайте также Оптоволокно резко подорожало: как это уже влияет на производство дронов и есть ли угроза для Украины

Тимофей Юрков Сооснователь Contra-Drone Средство РЭБ так же подавит такой дрон, как и любой другой. Матки не имеют возможности сбрасывать БпЛА на оптоволокне. Машина с купольным РЭБом подъезжает ближе – и БпЛА даже не взлетает, потому что он подавлен. Часто бывает, что матки сбрасывают БпЛА прямо на дорогу, и они просто ждут возле нее какую-то цель. Но этот вид используется только на радиоуправлении – и так же поддается глушению, как и любой другой дрон. Это в целом малая доля, потому что она неэффективна.

Отдельно Юрков выделяет так называемые дроны-закладки: их оставляют на дороге – или диверсанты вручную, или сбрасывают матки – и управляют через радиоканал или ретранслятор. Такой дрон ждет цель: или подпускает машину ближе, или сразу летит на нее. Эта схема также подвергается глушению РЭБом, поэтому ее доля остается небольшой.

Что касается оптоволоконных ждунов – даже они не лишены уязвимостей: волокно легко рвется, и сильный ветер может уничтожить дрон без всякого вмешательства с украинской стороны. Общая тенденция, впрочем, однозначна – переход от радио к оптике состоялся и продолжается.

Тимофей Юрков Соучредитель Contra-Drone Раньше это было только радио, а сейчас довольно часто – оптика. Если дрон на радиоуправлении стоит на земле и в небе нет транслятора, он физически не сможет работать даже при идеальных условиях – потому что нет радиогоризонта. Чаще всего используют именно оптику – сейчас.

Что военные говорят о дронах-ждунах?

В батальоне беспилотных систем 30 ОМБр 24 Канала прокомментировали, что активность FPV-ждунов с начала 2026 года увеличилась. Россияне выставляются "ждунов" практически 24/7 на всех выявленных маршрутах, как на трассах так и в полях.

Поэтому украинские военные вынуждены выделять отдельные экипажи БпЛА для поиска и уничтожения этих ждунов.

Работают в основном по легкой и тяжелой автомобильной технике, боевых бронированных машинах и наземных роботизированных комплексах. То есть все то, что осуществляет логистику, с целью перекрыть все поставки тем самым максимально истощить личный состав на переднем крае,

– говорят в 30 ОМБр.

Основные методы борьбы с российскими "ждунами" – это дрон со сбросом, или с сеткометом, говорят военные. Также задействуют огневые группы, которые пешим ходом проверяют основные маршруты и уничтожают стрелковым оружием. И только в отдельных случаях применяют FPV-камикадзе.