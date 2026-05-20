Угроза дронов-ждунов активно обсуждается на фронте, однако не все ее разновидности одинаково опасны. Соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков у комментарии 24 Канала подробно разобрал, какие схемы применения ждунов реально эффективны, а какие остаются маргинальным инструментом противника.

Действительно ли дрон-матка – непреодолимая угроза, или РЭБ все еще способен остановить удар?

Дрон-матка – это большой аппарат самолетного типа или квадрокоптер, выполняющий роль ретранслятора между наземной станцией и ударным беспилотником. Ее главное преимущество – ударный дрон уже находится в зоне реагирования на нашей подконтрольной территории и не тратит время и заряд на преодоление линии соприкосновения. По словам Юркова, от момента обнаружения цели до удара проходит буквально минута-полторы. Однако здесь есть принципиальное ограничение.

Средство РЭБ так же заглушит такой дрон, как и любой другой. Матки не имеют возможности сбрасывать БПЛА на оптоволокне. Машина с купольным РЭБом подъезжает ближе – и БПЛА даже не взлетает, потому что он заглушен,

– объясняет Юрков.

Закладки на дороге. Отдельно эксперт выделяет схему дронов-закладок: их оставляют на обочине или вручную диверсанты, или сбрасывают матки. Такой дрон ждет цель и атакует или сразу, или подпускает машину ближе. Но и эта схема работает исключительно на радиоканале – а значит, так же подвергается глушению. Юрков считает ее в целом малоэффективной и маргинальной по доле применения.

Оптика vs радио. Общая тенденция однозначна: враг массово переходит с радиоканала на оптоволокно. Если дрон на радиоуправлении стоит на земле без ретранслятора в небе, он физически не может работать – нет радиогоризонта. Оптика снимает это ограничение, и именно поэтому она доминирует в нынешнем арсенале ждунов.

Да и оптоволокно не идеальное. Даже самые безопасные оптоволоконные ждуны имеют уязвимость: кабель легко рвется. Сильный ветер или природные препятствия на маршруте способны уничтожить дрон без всякого вмешательства с украинской стороны. Это не снимает угрозы, но дает понимание, что у противника нет абсолютного оружия – есть гонка технологий, которая продолжается.

Что еще надо знать о дронах-матках?

В апреле 2026 года министерство обороны Украины впервые внедрило в армии универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов, устранив проблему "зоопарка" решений, когда операторы были вынуждены выходить на позиции с тремя-пятью различными устройствами управления от разных производителей.

Отдельной проблемой остается архитектура атак с воздушных матокоптоволокно физически не может использоваться на дроне, который сам находится в движении, – из-за синхронизации движения риск обрыва кабеля приближается к 100%.