Об этом рассказал Министр обороны Украины Михаил Федоров.

К теме Американцы в восторге: бывший морской пехотинец США оценил эффект от ударов по тылам России

Какие новые решения для дронов на оптоволокне внедряет Минобороны?

Михаил Федоров отметил, что сейчас дроны на оптоволокне – один из ключевых элементов поражения врага. Они работают под действием РЭБов и помогают уничтожать цели на дистанциях, где другие решения теряют эффективность.

Однако для каждого оператора, который работает с оптоволоконными дронами, есть проблема – "зоопарк" наземных станций управления для запуска БПЛА. На фронте одновременно работают десятки различных решений, созданных различными производителями. Именно поэтому при заходе на позиции операторы вынуждены брать с собой 3 – 5 различных образцов,

– написал министр обороны.

Он объяснил, что этот "зоопарк" создает лишнюю нагрузку и уменьшает время на выполнение боевых задач.

"Над решением этой критической для фронта проблемы вместе с производителями несколько месяцев работал советник по эффективности БПЛА Сергей Стерненко. Это один из его проектов в рамках Министерства обороны", – отметил Федоров.

Глава Минобороны пояснил, что сейчас есть два типа наземных станций для оптоволоконных дронов – аналоговые и цифровые. Самые распространенные – аналоговые, и именно на них сейчас держится основная работа подразделений.

Сегодня уже сформированы единые технические требования к аналоговым наземным станциям, и имеем прототип, максимально приближенный к серийному производству. На этой неделе передаем станции в подразделения для боевого тестирования,

– отметил Михаил Федоров.

Следующий этап, по словам министра, – цифровые системы управления на оптоволокне и масштабирование единого унифицированного решения по всей линии фронта.

"Наша цель – сформировать единую унифицированную наземную станцию, которая заменяет несколько различных решений и убирает лишнюю сложность в работе подразделений. По заданию президента уничтожаем врага во всех доменах: на земле, в воздухе и в экономике. Для этого системно убираем барьеры и даем военным инструменты, работающие на результат", – резюмировал глава Минобороны.

Какие еще инновационные решения в дронах воплощает Украина?