Об этом рассказал Министр обороны Украины Михаил Федоров.
Какие новые решения для дронов на оптоволокне внедряет Минобороны?
Михаил Федоров отметил, что сейчас дроны на оптоволокне – один из ключевых элементов поражения врага. Они работают под действием РЭБов и помогают уничтожать цели на дистанциях, где другие решения теряют эффективность.
Однако для каждого оператора, который работает с оптоволоконными дронами, есть проблема – "зоопарк" наземных станций управления для запуска БПЛА. На фронте одновременно работают десятки различных решений, созданных различными производителями. Именно поэтому при заходе на позиции операторы вынуждены брать с собой 3 – 5 различных образцов,
– написал министр обороны.
Он объяснил, что этот "зоопарк" создает лишнюю нагрузку и уменьшает время на выполнение боевых задач.
"Над решением этой критической для фронта проблемы вместе с производителями несколько месяцев работал советник по эффективности БПЛА Сергей Стерненко. Это один из его проектов в рамках Министерства обороны", – отметил Федоров.
Глава Минобороны пояснил, что сейчас есть два типа наземных станций для оптоволоконных дронов – аналоговые и цифровые. Самые распространенные – аналоговые, и именно на них сейчас держится основная работа подразделений.
Сегодня уже сформированы единые технические требования к аналоговым наземным станциям, и имеем прототип, максимально приближенный к серийному производству. На этой неделе передаем станции в подразделения для боевого тестирования,
– отметил Михаил Федоров.
Следующий этап, по словам министра, – цифровые системы управления на оптоволокне и масштабирование единого унифицированного решения по всей линии фронта.
"Наша цель – сформировать единую унифицированную наземную станцию, которая заменяет несколько различных решений и убирает лишнюю сложность в работе подразделений. По заданию президента уничтожаем врага во всех доменах: на земле, в воздухе и в экономике. Для этого системно убираем барьеры и даем военным инструменты, работающие на результат", – резюмировал глава Минобороны.
Какие еще инновационные решения в дронах воплощает Украина?
В Силах беспилотных систем рассказали, что украинским военным удалось впервые перехватить вражеский "Шахед" дроном, запущенным с надводной платформы. Операцию выполнили операторы дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук предположил в эфире 24 Канала, что украинские дроны FP-1 могли усовершенствовать. Сейчас эти БПЛА демонстрируют возможность маневрировать в воздухе и уклоняться от вражеского огня.
В разговоре с 24 Каналом министр обороны Михаил Федоров также отмечал, что искусственный интеллект станет одним из главных драйверов технологических решений на поле боя. Среди применений ИИ – автономные огневые точки, наземные роботизированные комплексы и рой дронов.