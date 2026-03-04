Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что невозможно скинуть режим в любой стране только с помощью ракетных ударов. Это – нереалистичная задача.
Смотрите также Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война
Какие цели США и Израиля в Иране?
По словам Шарпа, США и Израиль заявили, что собираются уничтожить значительную часть ВПК и военного потенциала Ирана. Это намерение вполне реально реализовать. Просто нужно наносить удары, параллельно уничтожая тамошнее ПВО.
Конечно, есть еще одна обобщенная цель – создание благоприятных условий для падения режима в Иране. Все понимают, что одними ракетными ударами не удастся это сделать.
Никто и не предполагает, что сейчас во время войны на улицы выйдет много народа и пойдет свергать режим. Силовики же не посыпались. Поэтому план – как можно больше ослабить режим. В частности с помощью ликвидации деятелей, снос важных для режима зданий. А дальше уже дело за народом Ирана или некоторыми фигурами в политической верхушке,
– сказал Шарп.
Есть надежда, что после окончания боевых действий иранский режим окажется в еще худшем положении. И тогда народ сможет с ними разобраться.
Обратите внимание! Политтехнолог Тарас Загородний считает, что Штаты могут попытаться начать наземную операцию в Иране. Но вряд ли они используют собственные силы. Пока только идут удары дальнобойным оружием.
Операция США и Израиля в Иране: что известно
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала список целей, которые преследуют Соединенные Штаты в операции против Ирана. Она добавила, что во время первых ударов удалось уничтожить 49 иранских высокопоставленных чиновников.
- Среди целей США: уничтожение иранского ракетного арсенала и всей инфраструктуры, производящей баллистические ракеты. Разгром военно-морских сил Ирана, создание гарантий, что Иран не сможет произвести ядерное оружие и тому подобное.
- Ранее Трамп говорил, что "ужасный террористический режим" в Иране представляет угрозу не только всему региону, но и безопасности Соединенных Штатов.