Член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев и политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала объяснили, почему итоги этой войны не сводятся к заявлениям Дональда Трампа, Тегерана или Израиля. Они разобрали, кто достиг своих целей, кто провалил ожидания, а для кого последствия этой кампании могут оказаться самыми болезненными.

Трамп не может назвать это победой

После объявленного перемирия все стороны начали поспешно записывать эту войну себе в актив, но Лихачев сразу заметил, что за громкими заявлениями здесь больше пафоса, чем реального триумфа.

Вниманию! США и Иран, по данным CNN, договорились о двухнедельном прекращении огня. Дональд Трамп заявил, что согласился на паузу в обмен на открытие Ормузского пролива, а Иран передал Вашингтону 10-пунктное предложение для дальнейших переговоров. В Израиле поддержали такое решение при условии прекращения атак на США, Израиль и страны региона.

Самое абсурдное, по его мнению, сейчас выглядит попытка Дональда Трампа подать разблокирование Ормузского пролива как большое достижение, хотя до начала войны его никто не блокировал, а значит Белый дом пытается продать возвращение к предыдущему состоянию как большую победу.

Это выглядит как абсурд. Это определенная попытка Дональда Трампа представить это самой победоносной победой из всех побед. Она настолько победоносная, что даже теоретически может вернуть ситуацию в то состояние, в котором она была до начала войны, но это не точно,

– отметил Лихачев.

Если же отбросить риторику, то США из этой кампании не выходят победителями. У Вашингтона не сработало давление, на которое, похоже, там рассчитывали, а сам Иран после этого этапа войны не демонстрирует готовности отказываться от своих ключевых позиций. Несмотря на потери и разрушения, Тегеран сохраняет пространство для маневра и, вероятно, еще попытается использовать ситуацию вокруг Ормузского пролива себе на пользу.

Ни одна из целей не была достигнута. Иран, скорее всего, будет настаивать на том, что он может продолжать обогащать уран, не собирается прекращать разработку ракетной программы и не собирается прекращать поддержку террористических группировок в регионе,

– сказал он.

Сейчас есть больше оснований говорить не об американской победе, а о том, что Трамп просто ищет способ выйти из кампании и подать это как успех. А Иран, если сохранит контроль над ситуацией в проливе и не пойдет на уступки, выйдет из этого этапа войны в лучшем состоянии, чем от него ожидали в Вашингтоне.

Как Израиль использовал эту войну в своих целях?

Для Израиля, по мнению Лихачева, итог этого этапа войны выглядит иначе, чем для США. Если Вашингтон пытался через давление изменить поведение Тегерана или навязать ему новые условия, то у Израиля задача была значительно конкретнее. Речь шла не о смене режима и не о большой сделке, а об ослаблении иранских военных возможностей, которые представляют прямую угрозу для израильской территории.

Израиль имел целью ослабить, как можно, военные способности Ирана поражать территорию Израиля,

– отметил Лихачев.

В Тель-Авиве эту войну вообще не отделяют от событий после 7 октября 2023 года, а воспринимают как продолжение той самой большой войны в нескольких этапах.

Напомним: Война между Израилем и ХАМАС началась после нападения боевиков 7 октября 2023 года, когда погибли около 1 200 человек, а более 250 попали в заложники. В ответ Израиль начал операцию в Секторе Газа.

За время операции были уничтожены склады, боеприпасы, ракетные пусковые установки, а также часть военно-политического руководства Исламской Республики, которое в Израиле считают причастным к предыдущим атакам.

Этот этап, безусловно, для Израиля победный. Ни одного самолета не потеряно. Система ПВО Ирана уничтожена. Израильские самолеты делали в иранском воздухе все, что они хотели,

– сказал он.

Иранские удары, как заметил эксперт, все же достигали территории Израиля и повлекли потери среди гражданских. Но в Израиле, по его оценке, были готовы к такому развитию событий и не считают эти потери такими, что перечеркивают военный результат операции. Именно поэтому израильская сторона имеет основания говорить о своей победе – но именно в военном смысле, а не в том широком политическом смысле, которое пытаются вложить в это слово другие участники конфликта.

Россия потеряла шанс заработать на войне Ирана и Израиля

Давидюк предложил смотреть на итоги этого этапа войны не только через заявления Трампа, Тегерана или Израиля, но и через то, кто реально проиграл на ее последствиях. Он отметил, что пока рано ставить точку, потому что объявленное перемирие еще надо пережить, но уже сейчас видно: для России эта история сложилась неудачно. Москва рассчитывала заработать на скачке цен на нефть, однако это окно возможностей оказалось коротким.

На самом деле выиграли все, мне кажется, и Иран, и наша планета, потому что если бы пошла ядерка, то это было бы очень плохо. Но точно проиграла Россия,

– сказал Давидюк.

Он пояснил, что Кремль хотел использовать обострение на Ближнем Востоке для дополнительных нефтяных доходов, но полноценно воспользоваться этим не смог. Цены уже пошли вниз, а российская нефть, которая и без того торгуется дешевле, потеряет еще больше.

Россия, которая хотела нагреть лапу свою жирную и некрасивую на росте цен на нефть, этим окном возможностей не воспользовалась. Марка Brent уже пошла вниз, а российский Urals пойдет еще ниже,

– подчеркнул он.

К тому же, по российской портовой и нефтяной инфраструктуре продолжают бить украинские дроны, поэтому легкого заработка, на который в Москве рассчитывали, не получилось.

Важно! В ночь на 7 апреля Силы обороны Украины ударили по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области, где поразили три резервуара. Перед этим, 5 апреля, повреждениям подверглись три резервуара в порту "Транснефть-Порт Приморск", а также объект "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", где вывели из строя часть установок первичной переработки нефти.

Россия снова возвращается к старым проблемам: низким ценам, большим долгам и быстро проеденным запасам. Поэтому после этого этапа войны для Кремля важными остаются не громкие заявления о чужих победах, а собственные потери от ситуации, на которой он собирался заработать.

Какой была цель Трампа в войне с Ираном?

Лихачев сказал, что точно понять логику Дональда Трампа здесь трудно. В то же время, если исходить из сообщений о начале этой войны, в США, похоже, рассчитывали силовым давлением расшатать ситуацию внутри Ирана, спровоцировать смену власти или по крайней мере заставить Тегеран перейти к другой, более выгодной для Вашингтона стратегии.

Он действительно думал, что если физически уничтожить руководство Исламской Республики, то там будут массовые протесты, восстания, придут какие-то более вменяемые, договороспособные люди. Он думал, что военным давлением можно заставить Исламскую Республику изменить свою стратегию на более договороспособную. Этого не произошло,

– отметил Лихачев.

Ни один из этих расчетов не сработал. В Иране не произошло внутреннего слома, на который, вероятно, надеялись в Вашингтоне, а сама война начала создавать все больше проблем уже для США.

Очевидно, он вынужден выходить из этой войны, потому что она непопулярна, потому что она приводит к значительным потерям для мировой экономики, потому что Соединенные Штаты испортили отношения почти со всеми союзниками,

– сказал эксперт.

Теперь, по его мнению, Трамп уже не пытается дожать Иран, а ищет способ завершить эту кампанию и подать ее как шаг к дипломатии. Какими могут быть дальнейшие договоренности, говорить пока рано, но сама операция, как считает Лихачев, не привела к целям, которые ставил перед собой американский президент.

Что известно о перемирии США и Ирана?