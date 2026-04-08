Об этом со ссылкой на источники сообщили в Financial Times.
Что известно об атаке на трубопровод в Саудовской Аравии?
Удар произошел около 13:00 по киевскому времени. Иранцы запустили на одну из насосных станций беспилотник. Сейчас компания-владелица трубопровода Saudi Aramco проводит оценку нанесенного ущерба.
Справочно! Трубопровод "Восток-Запад" длиной более 1200 километров стал незаменимой экономической артерией Саудовской Аравии после блокирования Ормузского пролива, который отделяет Персидский залив от мирового океана.
Его построили еще в 1980-х годах из-за опасений, что пролив могут закрыть из-за угрозы от ирано-иракской "танкерной войны". Учитывая войну на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия вывела на максимальную нагрузку свой Восточно-Западный нефтепровод, прокачивая до 7 миллионов баррелей в сутки.
Ранее сообщалось, что Ормузский пролив планировали открыть с введением платы за проход, что позволит Ирану и Оману взимать пошлину с судов.
Действует ли прекращение огня?
Во время напряженных переговоров Израиль и США согласились на двухнедельное прекращение огня с Ираном при условии открытия пролива. Тегеран заявил о своей победе над американцами и пообещал прекратить оборонительные действия, если на страну не будут нападать.
В то же время 8 апреля Кувейт и ОАЭ сообщили о ракетных и беспилотных атаках со стороны Ирана, несмотря на объявленное перемирие на Ближнем Востоке. В самом Иране заявили, что атаковали нефтяной завод Лаван на одноименном острове.