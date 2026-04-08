Детали передает Associated Press. Журналисты ссылаются на анонимный источник.

Когда откроют Ормузский пролив?

Этот стратегический пролив расположен в территориальных водах как Омана, так и Ирана. Поэтому раньше мир считал его международным водным путем. Но теперь, учитывая попытки объясниться, вводят плату за проход проливом – чего никогда не было.

План двухнедельного перемирия предусматривает предоставление Ирану и Оману права взимать пошлину с судов, проходящих через Ормузский пролив – узкую часть Персидского залива, сообщил в среду представитель региональных властей. По его словам, Иран использует полученные средства на восстановление страны. Пока не известно, на что именно Оман потратит свои средства,

– пишут AP.



Ормузский пролив на карте мира / depositphotos

Израиль тоже согласен перестать обстреливать Иран – и это тоже увязали с открытием пролива.

Представитель Белого дома сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня, а также приостановит удары по Ирану на две недели. Он также отметил, что прекращение огня вступит в силу, когда Иран откроет Ормузский пролив,

– информирует корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х.

Дональд Трамп подтвердил договоренности. В своей соцсети Truth Social он написал, что согласился прекратить огонь на две недели и Иран тоже. Это произойдет при условии, что Иран согласится на полное и безопасное открытие Ормузского пролива.

Иран распространил заявление своего министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Если атаки против Ирана будут прекращены, наши вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции. В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен при координации с вооруженными силами Ирана и с надлежащим учетом технических ограничений,

– написал он.

То есть разные стороны по-разному называют условия открытия пролива: США говорят, что они перестанут нападать, когда пролив откроют, а Иран говорит, что откроет водный проход, когда удары прекратятся.



Почему Ормузский пролив так важен / Инфографика 24 Канала

