Детали передает Associated Press. Журналисты ссылаются на анонимный источник.
Когда откроют Ормузский пролив?
Этот стратегический пролив расположен в территориальных водах как Омана, так и Ирана. Поэтому раньше мир считал его международным водным путем. Но теперь, учитывая попытки объясниться, вводят плату за проход проливом – чего никогда не было.
План двухнедельного перемирия предусматривает предоставление Ирану и Оману права взимать пошлину с судов, проходящих через Ормузский пролив – узкую часть Персидского залива, сообщил в среду представитель региональных властей. По его словам, Иран использует полученные средства на восстановление страны. Пока не известно, на что именно Оман потратит свои средства,
– пишут AP.
Ормузский пролив на карте мира / depositphotos
Израиль тоже согласен перестать обстреливать Иран – и это тоже увязали с открытием пролива.
Представитель Белого дома сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня, а также приостановит удары по Ирану на две недели. Он также отметил, что прекращение огня вступит в силу, когда Иран откроет Ормузский пролив,
– информирует корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х.
Дональд Трамп подтвердил договоренности. В своей соцсети Truth Social он написал, что согласился прекратить огонь на две недели и Иран тоже. Это произойдет при условии, что Иран согласится на полное и безопасное открытие Ормузского пролива.
Иран распространил заявление своего министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.
Если атаки против Ирана будут прекращены, наши вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции. В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен при координации с вооруженными силами Ирана и с надлежащим учетом технических ограничений,
– написал он.
То есть разные стороны по-разному называют условия открытия пролива: США говорят, что они перестанут нападать, когда пролив откроют, а Иран говорит, что откроет водный проход, когда удары прекратятся.
Почему Ормузский пролив так важен / Инфографика 24 Канала
Что будет дальше с Ираном и почему мир был на грани Третьей мировой?
Дональд Трамп дал Ирану время до 8 вечера 7 апреля (три ночи по Киеву), чтобы тот открыл Ормузский пролив. Сначала президент США обещал удары по мостам и электростанциям, если Тегеран не согласится. Но потом опубликовал сообщение о гибели цивилизации, мол, я этого не хочу, но это произойдет.
На фоне этого США начали отправлять в регион стратегические бомбардировщики, а израильское телевидение запустило обратный отсчет до ударов. Были даже разговоры о том, что Трамп может применить ядерное оружие.
Европейцы остро отреагировали на такие события, Папа Римский осудил Трампа. А Пакистан, который является посредником между сторонами, предложил отсрочить дедлайн на две недели. А открытие пролива он подал как жест взаимопонимания. Обе страны согласились на это. К слову, Китай также нажал на Иран.
Переговоры между США и Ираном состоятся 10 апреля в Исламабаде, столице Пакистана.
Израиль говорит, что прекращает удары по Ирану, но "Хезболлы" это не касается.