Що думає оточення Трампа про операцію в Ірані?

Уже через кілька днів після початку боїв в Ірані багато хто з оточення Дональда Трампа прагне, щоб США негайно вийшли із цієї кампанії.

За словами кількох обізнаних джерел, операція США в Ірані спричинила побоювання серед помічників і радників Трампа щодо політичних наслідків втягування країни в тривалу війну без чіткої кінцевої мети та з малою підтримкою громадськості.

Всередині адміністрації глави Білого дому помічники досі намагаються зрозуміти, чому країна розпочала операцію і що саме буде далі.

Журналісти наголошують, що іранська кампанія загалом непопулярна серед американців. За даними попередніх опитувань, виборці побоюються чергового конфлікту на Близькому Сході та не мають чіткого уявлення про цілі адміністрації. Це також призвело до розколу серед діячів руху MAGA, частково побудованого на обіцянці Трампа 2016 року "відмовитись від провальної політики державотворення та зміни режиму".

В адміністрації Трампа також побоюються, що кампанія може перерости у затяжну війну без чітко визначених цілей і без помітних політичних дивідендів. Вони застерігають, що США неминуче зіткнуться з новими військовими втратами.

Крім того, війна на Близькому Сході вже спричинила турбулентність на фондових ринках і зростання цін на енергоносії, що може вплинути на настрої виборців.

Один зі співрозмовників, який поділився своєю думкою, назвав продовження війни "політичним ризиком без жодних застережень" і додав, що залишається лише "сподіватися, що все не піде зовсім не так".

Водночас Дональда Трампа надихнули перші успіхи операції – зокрема ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та ураження ключових об’єктів. Він, імовірно, сприйняв це як сигнал, що американське суспільство підтримає подальше продовження кампанії.

Однак деякі радники та інші люди з його оточення намагаються переконати президента у протилежному. Вони закликають якнайшвидше завершити заплановані дії та "оголосити перемогу", щойно це можна буде зробити хоча б відносно переконливо.

До речі, політтехнолог Тарас Загородній заявив в етері 24 Каналу, що цілком ймовірно, що США можуть домовитися з курдами й залучити їх до наземної операції. Але, за словами експерта, поки незрозуміло, як американці візьмуть під контроль нафту Ірану.

Що США планують робити в Ірані далі?