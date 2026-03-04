Про це повідомив командувач американських сил на Близькому Сході, передає видання CNN.

Дивіться також Понад 100 зниклих безвісти та 78 поранених: субмарина атакувала корабель Ірану біля Шрі-Ланки

Яких втрат зазнав флот Ірану?

Під час своєї кампанії проти Ірану та його режиму, американські військові знищили 17 іранських кораблів, серед них – один підводний човен.

Командувач Центрального командування США Бред Купер заявив, що США зосереджені на атаках по об'єктах, які потенційно є небезпечними для Америки.

Простіше кажучи, ми зосереджені на тому, щоб стріляти по всьому, що може в нас стріляти,

– уточнив він.

Крім того, Купер заявив, що американські військові знищують увесь іранський флот. За його словами, наразі США ліквідували 17 човнів, а найефективніший іранський підводний човен має пробоїну в борту.

Командувач наголосив, що режим Тегерану роками чинив тиск та тероризував міжнародне судноплавство, однак відтепер в Аравійській затоці, Ормузькій протоці та Оманській затоці більше не перебуває жодного іранського судна.

Купер повідомив, що до операції залучено понад 50 тисяч американських військових й понад 200 винищувачів. За його словами, бойові дії тривають безперервно. Він також зазначив, що менш ніж за 100 годин від початку кампанії проти Ірану сили США уразили близько 2000 цілей, застосувавши понад 2000 боєприпасів.

Раніше представники Міноборони США повідомляли, що військово-морський флот Ірану є головною метою спільної з Ізраїлем операції Штатів "Епічна лють".

Як на атаки США відповідає Іран?