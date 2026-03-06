Про це пише Axios з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, високопосадовець повідомив міністрам, що наразі у рамках операції головна увага американських військових зосереджена на іранських ракетних установках, складах, а також заводах.
За даними джерел, хоч Марко Рубіо запевнив у тому, що Сполучені Штати не намагаються насамперед змінити чинний режим в Ірані, проте дав зрозуміти, що Вашингтон прагне, аби цією країною все ж керували інші особи.
Крім вищезгаданого, держсекретар США додав, що наразі Вашингтон не веде жодного діалогу з Тегераном, оскільки, на його думку, будь-які переговори на даному етапі підірвали б виконання поточних військових завдань США.
Axios констатує, що атаки з боку США та Ізраїлю продовжуються вже 7 добу поспіль. Іран спільно з "Хезболлою" Лівану та шиїтського угрупування в Іраку продовжують завдавати ударів по американських базах та інших країнах.
Попри це, як зауважує видання, масштаби атак з іранської сторони значно скоротилися – орієнтовно на 90% порівняно з першим днем ескалації. США та Ізраїль заявляли про знищення 60% ракетних установок та запасів Ірану.
Яка позиція США щодо Ірану?
Раніше Трамп заявив, що США не укладуть мирну угоду з Іраном, доки країна не погодиться на капітуляцію. Також президент США додав, що, на його думку, Іран матиме "велике майбутнє" після закінчення конфлікту.
Ба більше, американський президент заявив, що хотів би особисто впливати на процес визначення наступного керівника Ірану. Він не згодний з призначенням сина Алі Хаменеї Моджтаба, і нагадав про Венесуелу.
Утім, за даними CNN, в оточенні Дональда Трампа є радники, які дуже стурбовані перспективами кампанії проти Ірану. Коло американського президента вважає, що варто якнайшвидше завершувати цю операцію.