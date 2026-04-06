Попередника вбили так само: начальник розвідки КВІР загинув внаслідок авіаудару по Тегерану

Його смерть може ще більше загострити ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє Turkey Today.

Що відомо про загибель керівника розвідки КВІР?

Іранські державні медіа та пов’язані з владою агентства повідомили про загибель генерал-майора Маджида Хадемі – очільника розвідувальної служби Корпусу вартових ісламської революції. У заяві КВІР зазначено, що він загинув "мученицькою смертю" внаслідок удару, який названо "терористичним нападом".

Іранська сторона прямо звинувачує у цьому ударі США та Ізраїль, називаючи їх "американо-сіоністським ворогом". При цьому жодних технічних деталей атаки або її точного місця на момент повідомлення не розкривали.

Tasnim також підтвердив загибель Хадемі, посилаючись на офіційні джерела у КВІР. За їхньою інформацією, удар відбувся на світанку 6 квітня. Інформацію про церемонію прощання та поховання генерала буде оприлюднено пізніше.

Наразі Ізраїль офіційно не коментував ліквідацію Маджида Хадемі. Водночас експерти зазначають, що загибель такого рівня посадовця може призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Очікується, що Іран може вдатися до нових відповідних кроків, зокрема посилення атак або розширення географії ударів. Також можливе загострення дипломатичного протистояння на міжнародному рівні.

Хто такий Маджид Хадемі?

Маджид Хадемі був однією з ключових фігур у системі безпеки Ірану. Він очолював розвідувальний підрозділ КВІР, який відповідає за внутрішню безпеку, контррозвідку та боротьбу з іноземними спецслужбами.

На цю посаду його призначили у червні 2025 року після загибелі попереднього керівника розвідки – генерала Мохаммеда Каземі, який також був ліквідований внаслідок ізраїльського удару.

У заяві КВІР підкреслюється, що Хадемі мав "майже півстолітній досвід служби" та зробив значний внесок у розвиток іранських розвідувальних структур, особливо у протидії зовнішнім загрозам.

Ситуація на Близькому Сході: останні новини