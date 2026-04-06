Предшественника убили так же: начальник разведки КСИР погиб в результате авиаудара по Тегерану

Его смерть может еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Turkey Today.
Что известно о гибели руководителя разведки КСИР?
Иранские государственные медиа и связанные с властью агентства сообщили о гибели генерал-майора Маджида Хадеми – главы разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции. В заявлении КСИР указано, что он погиб "мученической смертью" в результате удара, который назван "террористическим нападением".
Иранская сторона прямо обвиняет в этом ударе США и Израиль, называя их "американо-сионистским врагом". При этом никаких технических деталей атаки или ее точного места на момент сообщения не раскрывали.
Tasnim также подтвердил гибель Хадеми, ссылаясь на официальные источники в КСИР. По их информации, удар произошел на рассвете 6 апреля. Информация о церемонии прощания и захоронения генерала будет обнародована позже.
Сейчас Израиль официально не комментировал ликвидацию Маджида Хадеми. В то же время эксперты отмечают, что гибель такого уровня чиновника может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Ожидается, что Иран может прибегнуть к новым ответным шагам, в частности усиление атак или расширение географии ударов. Также возможно обострение дипломатического противостояния на международном уровне.
Кто такой Маджид Хадеми?
Маджид Хадеми был одной из ключевых фигур в системе безопасности Ирана. Он возглавлял разведывательное подразделение КСИР, которое отвечает за внутреннюю безопасность, контрразведку и борьбу с иностранными спецслужбами.
На эту должность его назначили в июне 2025 года после гибели предыдущего руководителя разведки – генерала Мохаммеда Каземи, который также был ликвидирован в результате израильского удара.
В заявлении КСИР подчеркивается, что Хадеми имел "почти полувековой опыт службы" и внес значительный вклад в развитие иранских разведывательных структур, особенно в противодействии внешним угрозам.
Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости
Переговоры между США и Ираном провалились из-за отказа Ирана идти на ключевые уступки, такие как открытие Ормузского пролива. Посредники, включая Турцию и Египет, не смогли достичь прогресса из-за жесткой позиции Тегерана, который не готов отказываться от своих стратегических позиций.
Президент США Дональд Трамп уже неоднократно предупреждал о последствиях в случае провала переговоров. Он установил четкий дедлайн для Ирана и даже продлил его, дав Тегерану дополнительное время. По данным источников, США вместе с союзниками уже подготовили план масштабной военной операции. Речь идет о возможной бомбардировочной кампании, направленной на энергетическую инфраструктуру Ирана, включая электростанции.
Источники отмечают, что ближайшие 48 часов могут стать решающими – или стороны найдут компромисс, или конфликт перейдет в значительно более опасную фазу.