Як Італія обмежує аеропорти через енергокризу?

Про те, які наслідки має країна через конфлікт на Близькому Сході, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Аеропорти Італії публікують повідомлення з попередженням про обмежені ресурси палива у найближчі дні. Причиною називають енергетичну кризу через війну в Ірані.

Відомо, що за NOTAM (термінові повідомлення для авіаперсоналу) ввели обмеження на постачання пального. Йдеться про аеропорти:

Болоньї;

Мілана-Лінате;

Тревізо;

Венеції.

Зокрема відомо, що діятиме обмеження з 2 по 9 квітня. І пов'язане воно з наявністю/доступністю палива марки Jet A1 компанії Air BP Italia.

Існує навіть пріоритетність для рейсів. Перевагу надаватимуть медичним та державним рейсам. Також рейсам понад 3 години за часом. А якщо тривалість перельоту менше 3 годин – на літак може застосовуватись максимум 2 000 літрів пального.

Водночас, як зазначає видання, так заходи Італії є одним із найперших випадків того, як на Європу впливає дефіцит палива через конфлікт на Близькому Сході.

Поки італійський оператор аеропорту Save SpA, запевняє, що обмеження не є суттєвими, а голова італійського управління цивільної авіації ENAC теж каже, що ситуація "під контролем". Насправді ж ризики існують. Адже водночас керівник ENAC додав, що потенційні проблеми можуть виникнути після квітня, якщо тиск на постачання не припиниться.

Що відомо про ситуацію з пальним у Німеччині?

Так, наприклад, 4 квітня літр дизелю коштував майже 3 євро. На українські гроші це понад 150 гривень.

Так, наприклад, 4 квітня літр дизелю коштував майже 3 євро. На українські гроші це понад 150 гривень.

Залежно від виду пального, ціни коливаються в таких межах:

Ultimate 102 – 2,94 євро за літр (148,23 гривні/літр);

Super – 2,61 євро за літр (131,60 гривні/літр);

Super E10 – 2,55 євро за літр (128,57 гривні/літр);

Diesel – 2,68 євро за літр (135,13 гривні/літр);

Ultimate Diesel – 2,99 євро за літр (150,76 гривні/літр).

Як зазначають у матеріалі найбільш помітним є подорожчання преміального пального. Адже дизель переважно коштує 2,68 євро, натомість високоякісне пальне досягає у вартості 3 євро.

Зверніть увагу! Середня ціна на преміальний бензин А-95 в Україні – 75,03 гривні за літр. Такі дані оприлюднили на сайті "Мінфін" у п'ятницю, 3 квітня.

Зокрема напередодні повідомлялося, що ціна на дизель у Німечиині побила рекорд 2022 року, пише Tagesschau. 2 квітня вартість ресурсу зросла до 2,327 євро за літр.

Попереду може бути подальше зростання цін. На міжнародних ринках вартість сирої нафти підскочила під час нещодавньої промови президента США Дональда Трампа. Нафта марки Brent здорожчала приблизно на 8% – до понад 109 доларів за барель,

– йдеться у повідомленні.

Водночас відомо, що дизель стрімко зростає в ціні через 2 причини. Це процес виробництва та залежність від імпорту. Європа може виробляти й експортувати бензин, але дизель імпортує переважно готовим – у цьому й основна проблема.

