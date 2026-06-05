Почему продукты могут подорожать

Детали объяснили в The Guardian. Использование все большего количества сельскохозяйственных культур для производства топлива может спровоцировать резкий рост цен на продукты.

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Увеличить долю биотоплива, изготовленного из разнообразного органического сырья, уже стремятся США, Индонезия, Бразилия и Таиланд. По оценкам аналитического центра T&E, если предложение нефти и в дальнейшем будет оставаться ограниченным, спрос на биотопливо до 2030 года может вырасти на 70%.

Кроме того, война усложнила поставки удобрений. Поэтому их стоимость резко возросла, что уже сказалось на ценах на базовые продукты питания во многих странах мира, особенно бедных. На этом фоне эксперты все чаще предупреждают о риске нового продовольственного кризиса.

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Правительства ведут опасную игру, поощряя использование продовольствия для производства топлива. Непредсказуемое влияние на цены и окружающую среду является колоссальным. Вместо того чтобы кормить автомобили, правительства должны искать более устойчивые варианты, например электрификация,

– отметила Кяди Ристкок, директор по вопросам энергетики и климата T&E.

Интересно! В конце апреля в ЕС представили собственный план преодоления энергетического кризиса. В нем ключевую ставку сделали именно на электрификацию – для уменьшения зависимости от ископаемого топлива.

К слову, производство биотоплива создает дополнительное давление на аграрный сектор, ведь сырье для него конкурирует с продовольствием за землю и другие ресурсы. Так, в США около 10% удобрений используют для выращивания культур, которые впоследствии перерабатывают на топливо, а в Индонезии этот показатель достигает 20%. "Чем больше урожая мы сжигаем, тем больше удобрений нам понадобится", – отметила Ристкок.

Аналитики предостерегают, что влияние на цены может оказаться ощутимым. Например, по оценкам ООН, во время продовольственного кризиса 2007 – 2008 годов использование биотоплива было одним из факторов подорожания кукурузы и сои – от 40 до 70%.