Чому продукти можуть подорожчати

Деталі пояснили в The Guardian. Використання дедалі більшої кількості сільськогосподарських культур для виробництва пального може спровокувати різке зростання цін на продукти.

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Збільшити частку біопалива, виготовленого з найрізноманітнішої органічної сировини, уже прагнуть США, Індонезія, Бразилія, Таїланд тощо. За оцінками аналітичного центру T&E, якщо пропозиція нафти й надалі залишатиметься обмеженою, попит на біопаливо до 2030 року може зрости на 70%.

Окрім того, війна ускладнила постачання добрив. Через це їхня вартість різко зросла, що вже позначилося на цінах на базові харчові продукти в багатьох країнах світу, особливо найбідніших. На цьому тлі експерти дедалі частіше попереджають про ризик нової продовольчої кризи.

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Уряди ведуть небезпечну гру, заохочуючи використання продовольства для виробництва палива. Непередбачуваний вплив на ціни та навколишнє середовище є колосальним. Замість того щоб годувати автомобілі, уряди повинні шукати більш сталі варіанти, як-от електрифікація,

– зауважила Кяді Рісткок, директорка з питань енергетики та клімату T&E.

Цікаво! Наприкінці квітня в ЄС представили власний план подолання енергетичної кризи. У ньому ключову ставку зробили саме на електрифікацію – задля зменшення залежності від викопного палива.

До слова, виробництво біопалива створює додатковий тиск на аграрний сектор, адже сировина для нього конкурує з продовольством за землю та інші ресурси. Так, у США близько 10% добрив використовують для вирощування культур, які згодом переробляють на пальне, а в Індонезії цей показник сягає 20%. "Чим більше врожаю ми спалюємо, тим більше добрив нам знадобиться", – зазначила Рісткок.

Аналітики застерігають, що вплив на ціни може виявитися відчутним. Наприклад, за оцінками ООН, під час продовольчої кризи 2007 – 2008 років використання біопалива було одним із чинників подорожчання кукурудзи та сої – від 40 до 70%.