Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как Трамп отреагировал на взимание пошлин с судов в Ормузском проливе?

Свою позицию Трамп традиционно выразил в соцсети Truth Social – в довольно эмоциональной манере.

"Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы этого не было, а если так, то лучше бы им остановиться сейчас! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП", – написал он.

По данным издания, инициатива Тегерана предусматривает введение своеобразного "тарифа" за безопасное прохождение судов. Речь идет о плате в размере 1 доллара за каждый баррель нефти, находящейся на борту танкеров, причем расчет предлагается осуществлять исключительно в криптовалюте.

Таким образом Иран, вероятно, пытается монетизировать контроль над одним из ключевых энергетических коридоров мира, используя это как рычаг влияния на фоне напряженной ситуации с безопасностью.

Политический эксперт Андрей Городницкий отметил 24 Каналу, что считает, что перемирие сейчас выглядит так, будто Иран подвергся атакам и ему должны все компенсировать. Но если Трамп еще и снимет санкции и компенсирует Ирану все потери, тогда, как считает доктор философии, сложится комическая ситуация.

