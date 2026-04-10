Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Смотрите также Войска США окажутся ближе к России: Трамп придумал, как наказать страны НАТО, – WSJ
Как Трамп отреагировал на взимание пошлин с судов в Ормузском проливе?
Свою позицию Трамп традиционно выразил в соцсети Truth Social – в довольно эмоциональной манере.
"Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы этого не было, а если так, то лучше бы им остановиться сейчас! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП", – написал он.
По данным издания, инициатива Тегерана предусматривает введение своеобразного "тарифа" за безопасное прохождение судов. Речь идет о плате в размере 1 доллара за каждый баррель нефти, находящейся на борту танкеров, причем расчет предлагается осуществлять исключительно в криптовалюте.
Таким образом Иран, вероятно, пытается монетизировать контроль над одним из ключевых энергетических коридоров мира, используя это как рычаг влияния на фоне напряженной ситуации с безопасностью.
Политический эксперт Андрей Городницкий отметил 24 Каналу, что считает, что перемирие сейчас выглядит так, будто Иран подвергся атакам и ему должны все компенсировать. Но если Трамп еще и снимет санкции и компенсирует Ирану все потери, тогда, как считает доктор философии, сложится комическая ситуация.
Трамп снова угрожает применить беспрецедентную силу против Ирана
Трамп угрожает Ирану применением "беспрецедентной силы" в случае нарушения условий двухнедельного прекращения огня.
Соединенные Штаты могут возобновить активные боевые действия против Ирана, которые, как уверяет американский президент, вероятно, будут "еще более масштабными и сильными".