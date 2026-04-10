Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як Трамп відреагував на стягування мит із суден в Ормузькій протоці?

Свою позицію Трамп традиційно висловив у соцмережі Truth Social – у доволі емоційній манері.

"Є повідомлення про те, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку. Краще б цього не було, а якщо так, то краще б їм зупинитися зараз! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП", – написав він.

За даними видання, ініціатива Тегерана передбачає запровадження своєрідного "тарифу" за безпечне проходження суден. Йдеться про плату в розмірі 1 долара за кожен барель нафти, що перебуває на борту танкерів, причому розрахунок пропонується здійснювати виключно в криптовалюті.

Таким чином Іран, імовірно, намагається монетизувати контроль над одним із ключових енергетичних коридорів світу, використовуючи це як важіль впливу на тлі напруженої безпекової ситуації.

Політичний експерт Андрій Городницький зазначив 24 Каналу, що вважає, що перемир'я зараз виглядає так, ніби Іран зазнав атак і йому мають все компенсувати. Але якщо Трамп ще й зніме санкції і компенсує Ірану усі втрати, тоді, як вважає доктор філософії, складеться комічна ситуація.

