Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як США можуть "покарати" НАТО?

За інформацією WSJ, один із варіантів передбачає передислокацію американських військ із країн, які вважаються "ненадійними", до тих держав Альянсу, що продемонстрували готовність допомагати. Йдеться не про повний вихід США з НАТО, оскільки для цього потрібне рішення Конгресу, але сам підхід сигналізує про серйозне загострення відносин із європейськими партнерами.

Джерела в адміністрації також допускають закриття щонайменше однієї американської бази в Європі.

Серед країн, які можуть потрапити під такі кроки, згадують Іспанію, що не погодилася витрачати 5% ВВП на оборону та обмежувала використання свого повітряного простору для операції проти Ірану. Німеччина, попри ключову роль у логістиці США на Близькому Сході, критикувала дії Вашингтона. Італія тимчасово блокувала використання авіабази на Сицилії, а Франція дозволила доступ до своєї бази лише за умови, що літаки не братимуть участі в ударах по Ірану.

Водночас потенційними бенефіціарами можуть стати Польща, Румунія, Литва та Греція – країни, які активно підтримують оборонні ініціативи та сигналізували готовність долучитися до міжнародної коаліції для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці. Зокрема, Румунія оперативно надала доступ до своїх авіабаз.

Переміщення американських сил ближче до російських кордонів може додатково загострити відносини між Вашингтоном і Москвою.

У Білому домі вже жорстко відреагували на ситуацію. Речниця Каролін Левітт заявила, що США розчаровані позицією союзників, наголосивши, що саме американці фінансували їхню оборону.

Сам Трамп раніше заявляв, що розчарований діями Альянсу, і назвав відсутність підтримки під час війни з Іраном "плямою", яка ніколи не зникне.

