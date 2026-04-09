Рютте розповів про це в інтерв'ю телеканалу CNN, передає Суспільне.

Якою була розмова Рютте з Трампом?

Рютте зазначив, що розмова з Трампом була прямою та без прикрас. Він пояснив роздратування президента тим, що окремі держави не надали доступу до військових баз, логістики чи повітряного простору для проведення операції.

Водночас генсек підкреслив: значна частина союзників виконала свої обіцянки. Зокрема, понад 30 країн долучилися до координаційної зустрічі військових, спрямованої на забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

На питання про можливий вихід США з НАТО Рютте прямо не відповів, назвавши зустріч "розмовою між друзями". Він також відзначив роль Трампа у зростанні оборонних витрат країн Альянсу, охарактеризувавши це як "трансформацію НАТО" та новий етап розвитку організації.

Окремо Рютте пояснив підтримку американо-ізраїльських дій проти Ірану. За його словами, затягування переговорів могло призвести до ситуації, коли реагувати було б запізно – так званого "північнокорейського сценарію". Він наголосив, що ядерний потенціал Ірану становить серйозну загрозу для Ізраїлю та всього регіону.

Після зустрічі Трамп у соцмережі Truth Social розкритикував союзників, заявивши, що НАТО не підтримало США у потрібний момент і це може повторитися. Він також згадав Ґренландію, назвавши її "великим і погано керованим шматком льоду".

Переговори відбулися на тлі напруження між США та партнерами по Альянсу. Причиною стали розбіжності через операцію проти Ірану, зокрема відмова низки європейських країн надати доступ до своїх баз і повітряного простору. Напередодні зустрічі в Білому домі не виключали, що питання можливого виходу США з НАТО також може бути порушене.

