Рютте рассказал об этом в интервью телеканалу CNN, передает Суспільне.

Каким был разговор Рютте с Трампом?

Рютте отметил, что разговор с Трампом был прямым и без прикрас. Он объяснил раздражение президента тем, что отдельные государства не предоставили доступа к военным базам, логистики или воздушного пространства для проведения операции.

В то же время генсек подчеркнул: значительная часть союзников выполнила свои обещания. В частности, более 30 стран присоединились к координационной встрече военных, направленной на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

На вопрос о возможном выходе США из НАТО Рютте прямо не ответил, назвав встречу "разговором между друзьями". Он также отметил роль Трампа в росте оборонных расходов стран Альянса, охарактеризовав это как "трансформацию НАТО" и новый этап развития организации.

Отдельно Рютте объяснил поддержку американо-израильских действий против Ирана. По его словам, затягивание переговоров могло привести к ситуации, когда реагировать было бы поздно – так называемого "северокорейского сценария". Он подчеркнул, что ядерный потенциал Ирана представляет серьезную угрозу для Израиля и всего региона.

После встречи Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал союзников, заявив, что НАТО не поддержало США в нужный момент и это может повториться. Он также вспомнил Гренландию, назвав ее "большим и плохо управляемым куском льда".

Переговоры состоялись на фоне напряжения между США и партнерами по Альянсу. Причиной стали разногласия из-за операции против Ирана, в частности отказ ряда европейских стран предоставить доступ к своим базам и воздушному пространству. Накануне встречи в Белом доме не исключали, что вопрос возможного выхода США из НАТО также может быть затронут.

