Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как США могут "наказать" НАТО?

По информации WSJ, один из вариантов предусматривает передислокацию американских войск из стран, которые считаются "ненадежными", в те государства Альянса, продемонстрировавшие готовность помогать. Речь идет не о полном выходе США из НАТО, поскольку для этого требуется решение Конгресса, но сам подход сигнализирует о серьезном обострении отношений с европейскими партнерами.

Источники в администрации также допускают закрытие по меньшей мере одной американской базы в Европе.

Среди стран, которые могут попасть под такие шаги, вспоминают Испанию, которая не согласилась тратить 5% ВВП на оборону и ограничивала использование своего воздушного пространства для операции против Ирана. Германия, несмотря на ключевую роль в логистике США на Ближнем Востоке, критиковала действия Вашингтона. Италия временно блокировала использование авиабазы на Сицилии, а Франция разрешила доступ к своей базе только при условии, что самолеты не будут участвовать в ударах по Ирану.

В то же время потенциальными бенефициарами могут стать Польша, Румыния, Литва и Греция – страны, которые активно поддерживают оборонные инициативы и сигнализировали готовность присоединиться к международной коалиции для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. В частности, Румыния оперативно предоставила доступ к своим авиабазам.

Перемещение американских сил ближе к российским границам может дополнительно обострить отношения между Вашингтоном и Москвой.

В Белом доме уже жестко отреагировали на ситуацию. Пресс-секретарь Каролин Левитт заявила, что США разочарованы позицией союзников, подчеркнув, что именно американцы финансировали их оборону.

Сам Трамп ранее заявлял, что разочарован действиями Альянса, и назвал отсутствие поддержки во время войны с Ираном "пятном", которое никогда не исчезнет.

