Журналистка, психологиня Лариса Волошина рассказала 24 Каналу, способен ли Трамп применить ядерное оружие против Тегерана. Она раскрыла, какие последствия конфликта на Ближнем Востоке почувствует Украина.

Если Трамп применит ядерное оружие в Иране, как это повлияет на Украину?

Волошина предположила, что Трамп все же не использует ядерное оружие, несмотря на то, что об этом говорит Такер Карлсон, а также россияне.

Для Украины это было бы не выгодно. Во-первых, это античеловеческий поступок, а, во-вторых, любой, кто откроет этот ящик Пандоры и применит ядерное оружие против неядерной страны, развяжет руки Владимиру Путину по использованию этого оружия,

– уверена она.

Поэтому Трамп, по ее мнению, своим поведением вредит не только США, а вообще всему человечеству, нарушая правила, которые существуют. Адекватный цивилизованный мир пытался противостоять всем неадекватным, людоедским диктатурам. Теперь уже, по ее мнению, не понятно, где людоедские диктатуры, а где – демократические. Но, как заметила журналистка, чем дальше, тем больше кажется, что это как раз Соединенные Штаты.

В то же время Трамп своими заявлениями и действиями только укрепляет режим аятолл. Он отказывается консолидировать усилия с партнерами, чтобы освободить Иран от действующего режима. На самом деле Трампа интересует только нефть.

Важно! Ультиматум, который объявил Трамп Ирану, истекает. Президент США заявил, что сейчас проводятся ожесточенные переговоры Вашингтона и Тегерана о прекращении конфликта.

Сейчас президент США пытается снести этот режим, договорившись с кем-то из верхушки Ирана, и это то, что он сделал в Венесуэле. Такой сценарий он пытается применить и в отношении российско-украинской войны. Трамп хочет отдать украинский народ на растерзание Путину. Но, по словам психолога, вопрос в нефти.

Трамп, к сожалению, способен на что угодно, а это на руку Путину. Сегодня он просто открывает возможности для России для того, на что Россия не могла решиться, – последний ядерный аргумент. Трамп, действительно, может подтолкнуть главу Кремля к этому решению,

– считает Лариса Волошина.

Кроме того, риторика Трампа в отношении НАТО (страны-члены Альянса не спешат разблокировать Ормузский пролив), на который он обиделся и не собирается защищать, свидетельствует о приглашении для нападения на дружественные Украине страны Балтии.

Поэтому когда Трамп делает свои заявления относительно того, что он застрял в Иране, то все это бьет по ближайшим и родным союзникам Украины, и это, по ее мнению, очень обидно.

