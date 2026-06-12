В документе отмечается, что Кремль может пойти на такой шаг даже без достижения полного военного превосходства.

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Действительно ли Россия может напасть на Европу?

После начала полномасштабной войны против Украины обстановка в сфере безопасности в европейском регионе существенно ухудшилась, а риски для государств продолжают расти.

Комитет Швеции прямо предупреждает, что сценарий военной агрессии против страны или ее союзников нельзя исключать. По мнению авторов доклада, Кремль может попытаться проверить сплоченность Альянса.

Российские наступательные военные действия, например для проверки сплоченности НАТО и доверия к 5-й статье, могут иметь место в относительно ближайшем будущем, если Кремль сочтет политическую ситуацию благоприятной,

– отмечают в Швеции.

Речь идет необязательно о масштабном вторжении. Это может быть ограниченная военная операция или другой силовой сценарий, который позволил бы Москве оценить реакцию стран Альянса.

Особую тревогу у шведских экспертов вызывает тот факт, что Россия может прибегнуть к агрессивным действиям даже без восстановления полного военного потенциала после войны против Украины. В докладе отмечается, что часть российских возможностей практически не пострадала в результате боевых действий. В частности, это касается военно-морских сил, авиации, средств дальнего поражения и инструментов гибридной войны.

Кроме того, Россия продолжает формировать новые подразделения, прежде всего в Ленинградском военном округе, а также усиливает свое присутствие на Кольском полуострове и в Арктическом регионе.

Что указывает на то, что Россия уже активно готовится начать войну с НАТО?

Россия активно расширяет военную инфраструктуру вблизи границ стран НАТО и Европейского Союза, что вызывает беспокойство среди западных военных и разведки.

Новые казармы, склады боеприпасов и площадки для военной техники строят сразу в нескольких регионах возле Финляндии, Норвегии и стран Балтии. В частности, масштабные работы фиксируются в Печенге вблизи норвежской границы, Петрозаводске, Луге, Балтийске, Кирилловске и Кандалакше.

По оценкам экспертов, после завершения расширения этих объектов Россия сможет разместить у северных границ НАТО до 115 тысяч военнослужащих. Командующий армией Финляндии Паси Вялимяки отметил, что только вблизи финской границы численность российской группировки потенциально может вырасти с 20 до 80 тысяч военнослужащих.

В Швеции считают, что такие шаги свидетельствуют о долгосрочных планах Кремля по усилению военного присутствия в регионе. Глава шведской военной разведки Томас Нильссон подчеркнул, что расширение баз не следует воспринимать как обычную демонстрацию силы. По его словам, Россия создает потенциал, который может быть использован для потенциального противостояния с НАТО в будущем.