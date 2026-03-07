Речь идет о финансах, запчасти и компоненты к ракетам. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, ознакомленных с данными американской разведки.

О какой помощи идет речь?

По словам собеседников издания, Китай в значительной степени зависит от иранской нефти и, якобы, в последнее время давит на Тегеран, чтобы он обеспечил безопасный проход судов через Ормузский пролив.

Китай проявляет большую осторожность в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, потому что она угрожает их энергоснабжению,

– пишет издание со ссылкой на источник.

Согласно обнародованной информации, ЦРУ отказалась комментировать подобные сообщения. Ранее министр войны США Пит Гегсет заявил журналистам, что Россия и Китай якобы "не являются фактором" в войне с Ираном.

К слову, The Washington Post сообщало, что, Китай, вероятно, не помогает обороне Ирана, несмотря на их тесные связи. Пекин выражал обеспокоенность конфликтом на Ближнем Востоке и призвал к миру.

Что происходит на Ближнем Востоке?