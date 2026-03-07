Ідеться про фінанси, запчастини та компоненти до ракет. Про це пише CNN з посиланням на джерела, ознайомлених з даними американської розвідки.

Про яку допомогу йдеться?

За словами співрозмовників видання, Китай значною мірою залежить від іранської нафти і, нібито, останнім часом тисне на Тегеран, щоб він забезпечив безпечний прохід суден через Ормузьку протоку.

Китай виявляє велику обережність у своїй підтримці. Він хоче, щоб війна закінчилася, тому що вона загрожує їхньому енергопостачанню,

– пише видання з посиланням на джерело.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ЦРУ відмовилася коментувати подібні повідомлення. Раніше міністр війни США Піт Гегсет заявив журналістам, що Росія і Китай нібито "не є фактором" у війні з Іраном.

До слова, The Washington Post повідомляло, що, Китай, імовірно, не допомагає обороні Ірану, попри їхні тісні зв'язки. Пекін висловлював стурбованість конфліктом на Близькому Сході та закликав до миру.

Що відбувається на Близькому Сході?