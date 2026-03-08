Местные сообщают о катастрофической ситуации. Об этом пишет CNN.

Что сейчас происходит в Иране?

Местный житель, с которым общался CNN, рассказал об апокалиптической атмосфере в городе после новых израильских ударов по топливной инфраструктуре Ирана. По его словам, взрывы вызвали масштабный пожар, а небо над столицей страны затянуло густым черным дымом.

Очевидец отметил, что после атаки город выглядит мрачным и задымленным. Город темный, небо черное. К тому же сейчас облачно, поэтому чувствуется, будто мы задыхаемся,

– рассказал он журналистам.

Небо над Тегераном затягивает черное облако: смотрите видео

По словам жителя Тегерана, взрыв, который произошел ночью, был чрезвычайно мощным и осветил все небо над городом.

Я видел, как взрыв осветил небо. Это было не похоже ни на что из того, что я видел раньше. Это выглядело как конец света или так, как я представляю ад,

– добавил он.

Очевидец также отметил, что пожар возник неподалеку от его дома, однако его семье повезло не пострадать.

Ранее журналисты сообщали, что утром после ударов жители Тегерана проснулись под небом, затянутым густыми черными облаками дыма. Также в городе зафиксировали черный дождь после масштабного пожара.

Что известно об атаке Израиля на топливную инфраструктуру Ирана?