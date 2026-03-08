Місцеві повідомляють про катастрофічну ситуацію. Про це пише CNN.

Що зараз відбувається в Ірані?

Місцевий житель, з яким спілкувався CNN, розповів про апокаліптичну атмосферу в місті після нових ізраїльських ударів по паливній інфраструктурі Ірану. За його словами, вибухи спричинили масштабну пожежу, а небо над столицею країни затягнуло густим чорним димом.

Очевидець зазначив, що після атаки місто виглядає похмурим і задимленим. Місто темне, небо чорне. До того ж зараз хмарно, тому відчувається, ніби ми задихаємося,

– розповів він журналістам.

Небо над Тегераном затягує чорна хмара: дивіться відео

За словами жителя Тегерана, вибух, який стався вночі, був надзвичайно потужним і освітлив усе небо над містом.

Я бачив, як вибух освітлив небо. Це було не схоже ні на що з того, що я бачив раніше. Це виглядало як кінець світу або так, як я уявляю пекло,

– додав він.

Очевидець також зазначив, що пожежа виникла неподалік його будинку, однак його родині пощастило не постраждати.

Раніше журналісти повідомляли, що вранці після ударів жителі Тегерана прокинулися під небом, затягнутим густими чорними хмарами диму. Також у місті зафіксували чорний дощ після масштабної пожежі.

Що відомо про атаку Ізраїлю на паливну інфраструктуру Ірану?