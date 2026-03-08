Об этом американский лидер сказал CBS News.
Каких результатов достигли США в Иране?
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем расширять перечень целей на территории Ирана.
Мы проделали невероятную работу. Ракеты уничтожены до основания. Их почти не осталось. Дроны уничтожены. Заводы уничтожают прямо сейчас. Флота больше нет – он на дне моря. Сорок два корабля за шесть дней. Авиации больше нет. Каждый элемент их армии уничтожен. Их руководство уничтожено. Нет ничего, что бы не было уничтожено,
– подчеркнул президент США.
Между тем Центральное командование США (CENTCOM), которое руководит американскими военными операциями на Ближнем Востоке, сообщило, что в результате ударов США по меньшей мере 43 иранские корабли были повреждены или уничтожены, а с начала войны нанесены удары более чем по 3000 целях.
Мы побеждаем на уровне, которого раньше никогда не видели, и очень быстро,
– добавил Трамп.
Относительно союзников США, он отметил, что сосредотачивается прежде всего на американских военных действиях и на тех странах, которые с самого начала поддержали его подход и удары.
Стоит отметить, что комментарии Трампа прозвучали через несколько часов после того, как он написал в соцсети Truth Social, что Великобритания подготовила два авианосца для возможного развертывания на Ближнем Востоке.
Помогает ли Россия Ирану?
В конце февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана, обвинив иранский режим в поддержке террористических группировок и угрозе региональной безопасности.
На этом фоне в СМИ неоднократно появлялись сообщения, что Россия может передавать Ирану разведывательные данные, которые Тегеран использует для атак по американским силам в регионе.
Дональд Трамп заявил, что пока нет оснований считать, что Москва поддерживает Тегеран. В то же время американский лидер добавил, что даже если такая помощь и есть, то она не приносит Ирану заметных результатов.