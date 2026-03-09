Об этом глава китайского МИД заявил во время пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей, пишет Укринформ.

Что сказали в Китае об окончании войны в Иране?

По словам министра, события в Иране являются одним из ключевых элементов современной международной ситуации. Он подчеркнул, что позиция Китая заключается в необходимости достижения прекращения огня и остановки всех военных операций.

Ван И отметил, что вооруженные конфликты на Ближнем Востоке не приносят пользы ни одной стороне и только углубляют вражду и порождают новые кризисы. Китай, по его словам, призывает к немедленному прекращению боевых действий, во избежание дальнейшей эскалации и распространения конфликта.

Глава китайского МИД также очертил пять принципов урегулирования ситуации: уважение национального суверенитета, отказ от применения силы, невмешательство во внутренние дела государств, продвижение политического диалога и конструктивная роль ведущих стран мира.

Он добавил, что Китай готов сотрудничать с государствами региона для восстановления стабильности и мира на Ближнем Востоке.

