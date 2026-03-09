Про це очільник китайського МЗС заявив під час пресконференції в межах сесії Всекитайських зборів народних представників, пише Укрінформ.
Що сказали у Китаї про закінчення війни в Ірані?
За словами міністра, події в Ірані є одним із ключових елементів сучасної міжнародної ситуації. Він наголосив, що позиція Китаю полягає у необхідності досягнення припинення вогню та зупинення всіх військових операцій.
Ван Ї зазначив, що збройні конфлікти на Близькому Сході не приносять користі жодній стороні та лише поглиблюють ворожнечу й породжують нові кризи. Китай, за його словами, закликає до негайного припинення бойових дій, щоб уникнути подальшої ескалації та поширення конфлікту.
Глава китайської МЗС також окреслив п'ять принципів врегулювання ситуації: повага до національного суверенітету, відмова від застосування сили, невтручання у внутрішні справи держав, просування політичного діалогу та конструктивна роль провідних країн світу.
Він додав, що Китай готовий співпрацювати з державами регіону для відновлення стабільності та миру на Близькому Сході.
Раніше повідомлялося про те, що Ірану у війні з іншими країнами Близького Сходу та США допомагає Росія. Іран визнав підтримку від Росії, але не коментує можливу передачу розвідданих, які могли б допомогти проти США. Америка вважає, що російська підтримка Ірану не має значного ефекту, і готові відповідати на можливі загрози.
Іран продовжує атакувати сусідні країни. Відомо, що іранський дрон атакував нафтопереробний завод Bapco у Бахрейні. Відомо, що є поранені внаслідок атаки Варто зазначити, що НПЗ Bapco є ключовим об'єктом енергетичного сектору Бахрейну та основним підприємством з переробки нафти в країні.
Після ліквідації верховного лідера Ірану внаслідок атаки США, в країні обрали нового аятолу. Орган, відповідальний за вибір нового верховного лідера Ірану обрав наступника покійного Алі Хаменеї – це його син Моджтаба Хаменеї.