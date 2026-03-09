Про це пише The Times of Israel.

Що відомо про атаку?

У Бахрейні після атаки іранського безпілотника над нафтопереробним заводом Bapco піднявся густий дим. Очевидець повідомив, що дим було видно з боку підприємства, яке є головним НПЗ країни.

Іран атакував найбільший нафтопереробний завод Бахрейну: дивіться відео

Раніше влада заявила, що внаслідок удару дрона в районі Сітра зафіксовано поранених та пошкодження інфраструктури. Саме там розташований нафтопереробний комплекс.

Зверніть увагу! Нафтопереробний завод Bapco є ключовим об'єктом енергетичного сектору Бахрейну та основним підприємством з переробки нафти в країні. Він відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичних потреб держави та експорту нафтопродуктів.

У місті здіймається дим після атаки: дивіться відео

Варто зазначити, що експерти Financial Times прогнозують складне становище у світі через конфлікт США та Ірану. Через блокаду Ормузької протоки країни Перської затоки змушені скорочувати видобуток нафти, що призводить до значних втрат. Експерти попереджають про можливу втрату до 5 мільйонів барелів нафти на день, якщо конфлікт затягнеться, а ціни на нафту можуть різко зрости.

Що відомо про удари по нафтових об'єктах у країнах Близького Сходу?