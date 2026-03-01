Про це пишуть медіа, зокрема агенство ISNA.
Аятола Аліреза Арафі призначений членом-факіхом тимчасової ради керівництва, яка виконуватиме обов'язки Верховного лідера Ірану до обрання нового.
Це рішення ухвалили в рамках конституційного механізму перехідного періоду після загибелі аятоли Алі Хаменеї.
Рада складається з трьох осіб: президента Ірану, голови судової влади та представника-факіха з Ради вартових, де Арафі вже є членом як один із шести факихів, призначених безпосередньо Верховним лідером.
Зазначимо, Арафі – відомий клірик, голова системи семінарій Ірану, заступник голови Асамблеї експертів та близький соратник покійного Алі Хаменеї. Його призначення забезпечуватиме утримання влади в умовах кризи та ескалації конфлікту в регіоні.
Разом з тим Іран завдає рішучих ударів по низці країн Перської затоки у відповідь на дії США. Вибухи гриміли в ОАЕ, у Бахрейні, а також стало відомо, що 2 іранські балістичні ракети полетіли в напрямку Кіпра. Їхньою ціллю могли бути військові бази Великої Британії на острові.
Які подробиці військової операції проти Ірану?
США та Ізраїль 28 лютого почали масштабну спільну операцію під назвою "Епічна лють", спрямовану на ключові об'єкти та керівництво Ірану. За даними The Wall Street Journal, ізраїльські винищувачі скинули близько 30 високоточних авіабомб на резиденцію верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в Тегерані, повністю зруйнувавши комплекс.
Внаслідок удару, окрім Хаменеї, загинули кілька високопосадовців режиму, зокрема головний радник з національної безпеки Алі Шамхані, командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур та міністр оборони Амір Насірзаде.
Цікаво, що під час спецоперації американські війська вперше в бойових діях застосували дешеві одноразові ударні дрони, запозичені з тактики, яку успішно використовує Україна проти російських сил.