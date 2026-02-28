Як операцію США та Ізраїлю коментують лідери та представники країн світу – читайте на 24 Каналі.

Як на бомбардування Ірану реагують у світі?

17:09, 28 лютого

Як реагує Україна

У МЗС України заявили, що підтримують іранський народ, підкресливши, що "причиною нинішніх подій є саме насильство і свавілля іранського режиму".

17:08, 28 лютого

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що дії Ізраїлю "не відповідають міжнародному праву", зазначивши, що превентивні удари вимагають "безпосередньої загрози".

17:07, 28 лютого

ЄС евакуюює консульства

Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що розвиток подій є "небезпечним" і закликала до захисту цивільного населення та дотримання міжнародного права.

ЄС почав координувати виїзд консульств європейських громадян, відкликаючи з регіону некритичний персонал.

17:05, 28 лютого

Що кажуть у Великій Британії

Речник уряду Великої Британії заявив, що "не хоче бачити подальшої ескалації в ширший регіональний конфлікт", але додав, що Британія готова "захищати свої інтереси".

17:04, 28 лютого

Прем'єр-міністр Австралії Албанез заявив, що "підтримує хоробрий народ Ірану в його боротьбі проти гноблення". Він підтримує зусилля США щодо запобігання поширення ядерної зброї.

17:03, 28 лютого

Як реагує Італія

Офіс прем'єра Італії Мелоні висловив солідарність з цивільним населенням Ірану. Італія вимагає поваги до громадянських та політичних прав. Прем'єрка Мелоні, як вказано у заяві, консультуватиметься з союзниками, щоб підтримати зусилля щодо послаблення напруженості.

16:53, 28 лютого

Фон дер Ляєн закликає до стриманості

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що ЄС запровадив "широкі санкції" у відповідь на "кривавий режим" Ірану. Вона закликала всі сторони "проявляти максимальну стриманість, захищати цивільне населення та повністю дотримуватися міжнародного права".