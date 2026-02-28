Як операцію США та Ізраїлю коментують лідери та представники країн світу – читайте на 24 Каналі.
Як на бомбардування Ірану реагують у світі?
Як реагує Україна
ЄС евакуюює консульства
Що кажуть у Великій Британії
Як реагує Італія
Фон дер Ляєн закликає до стриманості
У МЗС України заявили, що підтримують іранський народ, підкресливши, що "причиною нинішніх подій є саме насильство і свавілля іранського режиму".
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що дії Ізраїлю "не відповідають міжнародному праву", зазначивши, що превентивні удари вимагають "безпосередньої загрози".
Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що розвиток подій є "небезпечним" і закликала до захисту цивільного населення та дотримання міжнародного права.
ЄС почав координувати виїзд консульств європейських громадян, відкликаючи з регіону некритичний персонал.
Речник уряду Великої Британії заявив, що "не хоче бачити подальшої ескалації в ширший регіональний конфлікт", але додав, що Британія готова "захищати свої інтереси".
Прем'єр-міністр Австралії Албанез заявив, що "підтримує хоробрий народ Ірану в його боротьбі проти гноблення". Він підтримує зусилля США щодо запобігання поширення ядерної зброї.
Офіс прем'єра Італії Мелоні висловив солідарність з цивільним населенням Ірану. Італія вимагає поваги до громадянських та політичних прав. Прем'єрка Мелоні, як вказано у заяві, консультуватиметься з союзниками, щоб підтримати зусилля щодо послаблення напруженості.
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що ЄС запровадив "широкі санкції" у відповідь на "кривавий режим" Ірану. Вона закликала всі сторони "проявляти максимальну стриманість, захищати цивільне населення та повністю дотримуватися міжнародного права".