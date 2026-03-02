Проте Іран чинить спротив й у відповідь запускає десятки балістичних ракет по Ізраїлю, Йорданії, Сирії, Кувейту, Бахрейну, Катару, Саудівській Аравії, Оману та ОАЕ. Спеціально для 24 Каналу експерти з Ізраїлю спрогнозували, скільки триватиме операція проти Ірану, а також пояснили, чому нині неможлива наземна операція.

Хто здатний повалити режим аятол?

Ізраїльський політолог і підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден підсумував результати, які вже вдалося досягти. На його думку, нинішній етап протистояння є частиною ширшого воєнного процесу, а подальший розвиток залежатиме не лише від військових кроків.

За словами підполковника запасу, ці удари не варто розглядати як окрему операцію – вони є продовженням війни, що триває з жовтня минулого року. Хоча Тегеран формально не вступав у конфлікт від самого початку, через підконтрольні йому проксі-структури він фактично брав у ньому участь.

Ми перебуваємо у стані війни з Іраном. Це не разова акція, а частина єдиного конфлікту, який розпочався 7 жовтня,

– пояснив Зайден.

Він підкреслив, що нинішній удар став логічним кроком після ослаблення союзників Тегерана в регіоні. Цього разу, за його словами, мішенню стала безпосередньо військово-політична верхівка країни.

Зверніть увагу! Повідомляють про знищення верховного лідера Алі Хаменеї, а також близько сорока високопоставлених командирів і представників Корпусу вартових ісламської революції. Також в Ірані заявивли про загибель дружини покійного іранського лідера аятоли – Мансуре Ходжасте Багерзаде.

Подальший перебіг подій, на думку Зайдена, залежатиме від позиції нового керівництва – чи обере воно шлях ескалації, чи спробує змінити курс. Саме ця реакція визначить, чи відбудеться нова хвиля ударів.

"Повалити режим можуть лише ті, хто живе всередині країни. Зовнішній тиск здатен послабити владу, однак остаточне рішення – за суспільством", – пояснив підполковник запасу.

Водночас навіть серйозний удар по керівництву не означає миттєвого зникнення державної системи. Еліти можуть змінитися, але сама структура влади здатна зберегтися. Тому говорити про повний демонтаж режиму поки що передчасно.

У короткостроковій перспективі більш імовірним виглядає сценарій, за якого нове керівництво буде змушене коригувати свою поведінку під тиском обставин, а не проводити радикальну трансформацію всієї політичної системи.

Чи має Ізраїль ресурси для наземної операції проти Ірану?

Військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп вважає, що наземна операція проти Ірану малоймовірна. За його словами, зараз немає відповідних сил, аби на неї піти.

Це питання (наземна операція проти Ірану – 24 Канал) не стоїть на порядку денному. Це можна відразу відкинути,

– зазначив Шарп.

На його думку, ударами з повітря і другими діями, наприклад, підтримкою опозиції, неможливо змінити режим аятол, але можна створити потрібні умови для тих, хто захоче його повалити.

В Ірані зараз передреволюційна ситуація. Близько 70% населення виступає проти аятол. Однак іранський режим має силові структури, які ідеологічно віддані та матеріально заохочуються, це головна перешкода. Водночас опозиція неорганізована та неозброєна.

Неорганізовані та беззбройні люди не можуть протистояти сотням тисяч військових, зауважив військовий оглядач з Ізраїлю. Одна з цілей операції Сполучених Штатів та Ізраїлю – створення комфортних умов для людей, які виступають проти режиму, аби вони самостійно щось зробили. Більшого для них зробити не може ні командувач ізраїльських військово-повітряних сил, ні командувач центральним командуванням військових сил США.

Іранцям потрібно брати владу своїми руками. Іншого варіанту у них нема, адже інакше у них будуть проблеми. Ніякого іншого "доведення до кінця" я не бачу. Проте я бачу масовані удари по іранських військових цілях та тих, що повʼязані з режимом,

– мовив Шарп.

Він припустив, що ці удари триватимуть до того моменту, як або Трамп вирішить, що він отримав досягнення, які його влаштовують, або коли Іран захоче піти на діалог. З політичного погляду Трамп зробив ризикований вибір, адже у США ця війна непопулярна. Йому потрібно представити її американським виборцям як перемогу.

Проте з погляду повалення режиму, останнє слово може бути виключно за іранцями. Для решти цивілізованого світу важливо, щоб військовий потенціал Ірану був суттєво зменшений. Цей процес відбувається успішно, хоча Іран пручається, через що в Ізраїлі є багато жертв серед цивільних.

Яка особливість операцій на Близькому Сході?

Дональд Трамп заявив, що операція в Ірані може тривати до чотирьох тижнів. Водночас її реальна тривалість, за оцінками експертів, залежить передусім від кількості визначених військових цілей, які планують уразити США та Ізраїль.

Аріє Зайден вважає, що тривалість кампанії не пов’язана з тим, чи збережеться чинний режим в Ірані. Це окреме питання, яке залежить від внутрішньополітичних процесів у країні.

Нинішні бойові дії фактично ведуться виключно в повітряному просторі. Ані США, ані Ізраїль не планують сухопутного вторгнення. Так само й Саудівська Аравія не розглядає варіант наступу через територію Ірак,

– розповів підполковник запасу ЦАХАЛ.

Він припустив, що операція завершиться тоді, коли буде вичерпано перелік визначених цілей. Це може статися навіть раніше, ніж за чотири тижні.

Режим аятол уперше за десятиліття зіткнувся з надзвичайно серйозним викликом. Іранські сили фактично змушені діяти одразу на кількох напрямках. Додатковим фактором стало рішення Великої Британії дозволити американським військовим використати свою базу в Індійському океані, що відкрило ще один потенційний напрямок для ударів.

До теми, США та Ізраїль перенесли запланований удар по Ірану через потребу в додатковій координації дій і несприятливі погодні умови. Водночас Тегеран відмовився від фінальної пропозиції Вашингтона щодо ядерної угоди, після чого було ухвалене рішення перейти до військової операції.

Що стане переломним моментом для початку громадянської війни в Ірані?

Підполковник запасу ЦАХАЛ зазначив, що самі лише масові виступи не призведуть до змін, якщо силовий апарат залишатиметься єдиним і контролюватиме зброю. За його словами, протестний потенціал у країні існує давно, але вирішальним чинником стане позиція військових.

Перелом можливий лише у разі, якщо частина офіцерів середньої ланки підтримає протестувальників. Саме внутрішній розкол у силових структурах здатен змінити баланс сил і відкрити шлях до масштабнішого протистояння,

– наголосив він.

Навіть за ослаблення режиму розвиток подій не буде швидким: можливий вихід окремих регіонів з-під контролю центру, тоді як столиця може утримуватися довше. За оцінкою Зайдена, сценарій громадянського конфлікту не виключений, однак його терміни залежать від поєднання внутрішнього розколу та зовнішнього тиску й можуть розтягнутися на місяці або навіть роки.

