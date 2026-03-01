Політтехнолог Олег Постернак зауважив 24 Каналу, що через війну на Близькому Сході вплив Путіна скорочується. Загалом Росія втрачає свої зовнішньополітичні позиції, що впливає на її підтримку та імідж.

Чому це великий удар для Путіна?

Олег Постернак підкреслив, що Путін вже не вперше "кидає" своїх союзників. Тому партнерство з Росією абсолютно ненадійне. Зараз знижуються можливості Путіна впливати та вчиняти різні дії.

"Росія програє свої зовнішньополітичні позиції по всіх мікрорегіонах. Причина – усі ресурси вона "з'їдає" для війни в Україні. Це також великий удар по репутації Путіна, міжнародному престижу Росії, подальшій підтримці ВПК", – пояснив політтехнолог.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Володимир Путін втратив трьох найближчих друзів трохи більше ніж за рік і не допоміг жодному. Мовиться про аятолу Ірану Алі Хаменеї, Ніколаса Мадуро у Венесуелі, а ще раніше – Башара Асада в Сирії. Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається. Повалення диктаторів продовжиться, тому падіння Путіна також неминуче.

