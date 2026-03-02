Внаслідок дронового удару є постраждалі. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дипломатичну заяву.
Які наслідки удару Ірану?
Видання, посилаючись на офіційне повідомлення Державного департаменту США, повідомило, що внаслідок удару іранського дрона по готелю в Бахрейну постраждали двоє співробітників американського оборонного відомства.
Двоє співробітників Міністерства оборони США зазнали поранень,
– ідеться в заяві.
Додаткових подробиць стосовно інциденту не вказують, додаткових коментарів у Держдепі не вказали. Міністерство оборони не відповіло на запити про інформацію. Ймовірно, це сталося внаслідок удару по готелю Crowne Plaza.
Відомо, що у неділю, 1 березня, цей розкішний готель у Манамі зазнав пошкоджень через удар, який завдав Іран у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю проти режиму в Тегерані та ядерної програми країни.
До слова, також у неділю американське посольство в Бахрейні попередило громадян Сполучених Штатів, що "готелі можуть стати мішенню для нападів", і закликало американців уникати перебування у відповідних місцях у Манамі.
Яка ситуація на Близькому Сході?
Ізраїль та США 28 лютого завдали низки ударів по об'єктах Ірану, здійснивши превентивну атаку задля усунення загроз безпеці. Ціллю ударів стали об'єкти режиму країни та військові бази, а також високопосадовці.
Відомо, що Іран лише впродовж останніх двох днів завдав ударів по арабських країнах з використанням сотень дронів, пошкодивши американські бази та критичну інфраструктуру в Бахрейні, Абу-Дабі та Кувейті.
Дональд Трамп заявив, що не заперечує можливості введення американських військ до Ірану у разі необхідності. За його словами, військова операція на Близькому Сході посприяла ліквідації низки ключових осіб.