Внаслідок дронового удару є постраждалі. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дипломатичну заяву.

Які наслідки удару Ірану?

Видання, посилаючись на офіційне повідомлення Державного департаменту США, повідомило, що внаслідок удару іранського дрона по готелю в Бахрейну постраждали двоє співробітників американського оборонного відомства.

Двоє співробітників Міністерства оборони США зазнали поранень,

– ідеться в заяві.

Додаткових подробиць стосовно інциденту не вказують, додаткових коментарів у Держдепі не вказали. Міністерство оборони не відповіло на запити про інформацію. Ймовірно, це сталося внаслідок удару по готелю Crowne Plaza.

Відомо, що у неділю, 1 березня, цей розкішний готель у Манамі зазнав пошкоджень через удар, який завдав Іран у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю проти режиму в Тегерані та ядерної програми країни.

До слова, також у неділю американське посольство в Бахрейні попередило громадян Сполучених Штатів, що "готелі можуть стати мішенню для нападів", і закликало американців уникати перебування у відповідних місцях у Манамі.

Яка ситуація на Близькому Сході?