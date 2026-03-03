Таку заяву президент США зробив на своїй сторінці в мережі Thruth Social. Він заявив, що американські запаси боєприпасів на середньому та вище середнього рівнях ще ніколи не були такими значними та якісними.
Як Трамп оцінив запаси зброї США?
Щодо найвищого рівня озброєнь, очільник Білого дому зазначив, що такі запаси зброї є достатніми, хоча й не досягають бажаного рівня. Водночас значна частина додаткового високотехнологічного озброєння, за його словами, зберігається для США в інших країнах.
У своєму дописі Трамп не забув і розкритикувати свого попередника Джо Байдена, звинувативши його в тому, що той витратив значні кошти держави на допомогу Україні та передав, за його твердженням, великі обсяги озброєння, не забезпечивши їх належної заміни.
Окремо він наголосив, що під час свого першого президентського терміну зміцнив армію та продовжує працювати над її посиленням, підкреслюючи, що Сполучені Штати мають достатні запаси й готові до перемоги.
Про які успіхи в Ірані повідомляли американці?
Нещодавно Трамп сказав, що оновлене керівництво Ірану нібито звернулося з ініціативою поновити перемовини щодо ядерної програми. Він наголосив, що Тегерану варто припинити протистояння та без зволікань розпочати переговорний процес із Вашингтоном.
Крім того, очільник Білого дому припустив, що у разі потреби не виключається варіант застосування американських військ безпосередньо на території Ірану.
Водночас представники Збройних сил США 2 березня поінформували про знищення 11 іранських кораблів в акваторії Оманської затоки.
Зі свого боку підполковник запасу ЦАХАЛ та політичний аналітик Аріє Зайден у коментарі для 24 Каналу пояснив, що протистояння триватиме доти, доки залишатимуться визначені цілі, удари по яких можна завдавати з повітря. На думку експерта, активна фаза може завершитися навіть менш ніж за чотири тижні.