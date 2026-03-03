Таку заяву президент США зробив на своїй сторінці в мережі Thruth Social. Він заявив, що американські запаси боєприпасів на середньому та вище середнього рівнях ще ніколи не були такими значними та якісними.

Актуально Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Як Трамп оцінив запаси зброї США?

Щодо найвищого рівня озброєнь, очільник Білого дому зазначив, що такі запаси зброї є достатніми, хоча й не досягають бажаного рівня. Водночас значна частина додаткового високотехнологічного озброєння, за його словами, зберігається для США в інших країнах.

У своєму дописі Трамп не забув і розкритикувати свого попередника Джо Байдена, звинувативши його в тому, що той витратив значні кошти держави на допомогу Україні та передав, за його твердженням, великі обсяги озброєння, не забезпечивши їх належної заміни.

Окремо він наголосив, що під час свого першого президентського терміну зміцнив армію та продовжує працювати над її посиленням, підкреслюючи, що Сполучені Штати мають достатні запаси й готові до перемоги.

Про які успіхи в Ірані повідомляли американці?