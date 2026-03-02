Підполковник запасу ЦАХАЛ, політолог Аріє Зайден розповів 24 Каналу, що тривалість операції в Ірані не залежить від того, впаде тамтешній режим чи ні. Це зовсім інше питання.

Загрози для режиму зростають

За словами Зайдена, бойові дії в Ірані фактично йдуть лише через повітря. Ні Сполучені Штати, ні Ізраїль не збираються влаштовувати сухопутне вторгнення. Саудівська Аравія також не збирається йти у наступ на Іран через Ірак.

Бойові дії фактично обмежені лише повітрям. Тому все завершиться тоді, коли закінчаться цілі для ураження. Це може статися й менш ніж за чотири тижні.

Залишиться режим чи ні – це залежить також від внутрішньої ситуації. Ми бачимо, що вони діють дуже жорстоко щодо власних людей. Режим можуть знести, але від цього не залежить тривалість операції. Я дивлюся на неї через військову призму,

– зазначив підполковник запасу ЦАХАЛ.

Попри це, режим аятол вперше за кілька десятиліть зіткнувся з колосальною загрозою. Іранські військові фактично ведуть бойові дії на кілька фронтів. Нещодавно ще й Велика Британія дозволила американцям використати їхню базу в Індійському океані, чим відкрила ще один напрямок для атаки.

Це вперше з моменту війни з Іраком Іран зустрічається зі своїми ворогами на полі бою. Це не воювати десь там в провінції силами повстанців. Це зовсім інший обсяг та інші технології. Тому вони програють і програють,

– розповів політолог.

Зверніть увагу! 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль почали масштабну військову операцію проти Ірану. Це сталося на тлі провалу ядерних переговорів. Внаслідок атаки вже був знищений верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Операція в Ірані: що відомо