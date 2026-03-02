Подполковник запаса ЦАХАЛ, политолог Арие Зайден рассказал 24 Каналу, что продолжительность операции в Иране не зависит от того, упадет тамошний режим или нет. Это совсем другой вопрос.

Угрозы для режима растут

По словам Зайдена, боевые действия в Иране фактически идут только по воздуху. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль не собираются устраивать сухопутное вторжение. Саудовская Аравия также не собирается идти в наступление на Иран через Ирак.

Боевые действия фактически ограничены только воздухом. Поэтому все завершится тогда, когда закончатся цели для поражения. Это может произойти и менее чем за четыре недели.

Останется режим или нет – это зависит также от внутренней ситуации. Мы видим, что они действуют очень жестоко по отношению к собственным людям. Режим могут снести, но от этого не зависит продолжительность операции. Я смотрю на нее через военную призму,

– отметил подполковник запаса ЦАХАЛ.

Несмотря на это, режим аятолл впервые за несколько десятилетий столкнулся с колоссальной угрозой. Иранские военные фактически ведут боевые действия на несколько фронтов. Недавно еще и Великобритания позволила американцам использовать их базу в Индийском океане, чем открыла еще одно направление для атаки.

Это впервые с момента войны с Ираком Иран встречается со своими врагами на поле боя. Это не воевать где-то там в провинции силами повстанцев. Это совсем другой объем и другие технологии. Поэтому они проигрывают и проигрывают,

– рассказал политолог.

Обратите внимание! 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Это произошло на фоне провала ядерных переговоров. В результате атаки уже был уничтожен верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Операция в Иране: что известно