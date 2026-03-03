Такое заявление президент США сделал на своей странице в сети Thruth Social. Он заявил, что американские запасы боеприпасов на среднем и выше среднего уровнях еще никогда не были такими значительными и качественными.

Как Трамп оценил запасы оружия США?

Относительно высокого уровня вооружений, глава Белого дома отметил, что такие запасы оружия являются достаточными, хотя и не достигают желаемого уровня. В то же время значительная часть дополнительного высокотехнологичного вооружения, по его словам, сохраняется для США в других странах.

В своей заметке Трамп не забыл и раскритиковать своего предшественника Джо Байдена, обвинив его в том, что тот потратил значительные средства государства на помощь Украине и передал, по его утверждению, большие объемы вооружения, не обеспечив их надлежащей замены.

Отдельно он отметил, что во время своего первого президентского срока укрепил армию и продолжает работать над ее усилением, подчеркивая, что Соединенные Штаты имеют достаточные запасы и готовы к победе.

