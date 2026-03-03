Такое заявление президент США сделал на своей странице в сети Thruth Social. Он заявил, что американские запасы боеприпасов на среднем и выше среднего уровнях еще никогда не были такими значительными и качественными.
Как Трамп оценил запасы оружия США?
Относительно высокого уровня вооружений, глава Белого дома отметил, что такие запасы оружия являются достаточными, хотя и не достигают желаемого уровня. В то же время значительная часть дополнительного высокотехнологичного вооружения, по его словам, сохраняется для США в других странах.
В своей заметке Трамп не забыл и раскритиковать своего предшественника Джо Байдена, обвинив его в том, что тот потратил значительные средства государства на помощь Украине и передал, по его утверждению, большие объемы вооружения, не обеспечив их надлежащей замены.
Отдельно он отметил, что во время своего первого президентского срока укрепил армию и продолжает работать над ее усилением, подчеркивая, что Соединенные Штаты имеют достаточные запасы и готовы к победе.
О каких успехах в Иране сообщали американцы?
Недавно Трамп сказал, что обновленное руководство Ирана якобы обратилось с инициативой возобновить переговоры по ядерной программе. Он отметил, что Тегерану стоит прекратить противостояние и без промедлений начать переговорный процесс с Вашингтоном.
Кроме того, глава Белого дома предположил, что в случае необходимости не исключается вариант применения американских войск непосредственно на территории Ирана.
В то же время представители Вооруженных сил США 2 марта проинформировали об уничтожении 11 иранских кораблей в акватории Оманского залива.
В свою очередь подполковник запаса ЦАХАЛ и политический аналитик Арие Зайден в комментарии для 24 Канала объяснил, что противостояние будет продолжаться до тех пор, пока будут оставаться определенные цели, удары по которым можно наносить с воздуха. По мнению эксперта, активная фаза может завершиться даже менее чем за четыре недели.