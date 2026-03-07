Детали привел Владимир Зеленский во время вечернего обращения 7 марта. Украинский президент сказал, что Иран и Россия координируют усилия.

Читайте также Трамп об этом знает: как Россия помогает Ирану для ударов по объектам США

Как Россия помогает Ирану?

По словам Зеленского, российский и иранский режимы существуют благодаря друг другу. И "убивают фактически скоординировано и здесь, в Европе, и там, на Ближнем Востоке".

Мы видим информацию о российской помощи иранскому режиму: есть сообщения, что россияне дают разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам. Также есть данные о российских компонентах в "Шахедах", применяемых на Ближнем Востоке, а это против и арабских стран, и против американцев в регионе,

– проинформировал лидер государства.

Поэтому защита от Ирана и России должна быть скоординированной. Речь прежде всего о защите от "Шахедов".

"Жизнь в Европе, жизнь на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективную защиту. Мы со своей стороны работаем, чтобы помочь защите от "Шахедов". И вполне справедливо рассчитываем, что и нашей защите будет предоставляться соответствующая помощь и что Россия будет чувствовать последствия не только за то, что затягивает эту свою войну против нас, но и за попытки масштабировать еще и ту войну. Жизнь нуждается в защите – совместных, сильных, скоординированных действиях", – подчеркнул Зеленский.

Что предлагает Украина США и Ближнему Востоку?